社交平台紛紛追趕　Snapchat、Meta暗示未來將更類似TikTok

據《格隆匯》消息，兩大社交平台美股Meta、Snap已發布季度業績，即使業績後股價表現迴異，但面對中資科技股字節跳動旗下TikTok在歐美大熱，不論是Meta創辦人Mark Zuckerberg或Snap首席執行官Evan Spiegel在都暗示，未來社交平台發展會慢慢轉而至類似TikTok現有形式。

相對於Snap近年引入主流的「限時動態(Stories)」形式，TikTok的短片不一定是限時觀看、限定朋友觀看，也更易瀏覽到其作創作者的短片。雖然Snap用户持續增長，Spiegel在稱，用户於限時動態所花的時間有所減少，限時動態每日活躍用户未回到疫情前水平，他們正專注於開創新內容產品，更好地服務現有社群。

另一方面，Zuckerberg更加在季績會議點名TikTok稱，民眾有愈來愈多選擇，像TikTok的應用程序都在快速增長，上季Facebook活躍用户首次錄得下跌，反映新興社交平台對這社交巨型企業的挑戰。

事實上，兩家社交媒體都在自家平台推出更靠攏TikTok的內容分享形式，如Snapchat平台已有類似TikTok短片的「Spotlight」功能，觀看其他創作者的動態，而Instagram則在多個地區試行「Reels」。