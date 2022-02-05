各大銀行調整服務　中銀51家分行下周一起停業　一文睇清最新名單

因應本港第五波疫情大爆發，各大銀行陸續宣布最新分行服務安排，部分分行下周一起暫停營業。

滙豐銀行

因應新型冠狀病毒疫情的變化，滙豐將進一步調整分行服務安排。由下周一（7日）起，額外15家零售銀行分行及兩家中小企中心會暫停服務，直至另行通知（詳情請參閱下表）。早前公布調整分行服務時間的措施將繼續生效。

另外，由於一名分行職員確診新冠病毒，滙豐馬鞍山分行及卓越理財中心（新界馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601-04號舖）由下周一起將暫停營業，直至另行通知。該名員工最後上班日期為2022年1月31日。該分行已進行深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測作為防禦措施，並會為員工提供適切的支援及協助。

恒生銀行

恒生銀行因應疫情的發展，由2月5日（星期六）起，銀行逢星期六只在9間地面分行維持服務。其他地面分行及港鐵站辦事處將於星期六暫停營業，直至另行通知。

恒生銀行因應疫情的發展，由2月5日（星期六）起，銀行逢星期六只在9間地面分行維持服務。

中銀香港

中國香港通知客戶和公眾人士，因應目前防疫工作需要，由下周一（7日）起，51家分行將暫停營業直至另行通知，其餘分行將繼續維持服務，營業時間為星期一至五上午9時至下午4時。另外早前宣布6家暫停服務的分行，仍未回復正常營業。

如早前公佈，該行於星期六只維持個別分行的服務，營業時間為上午9時至中午12時。

渣打銀行

為配合政府最新的防疫措施，渣打香港今日宣佈於2月8日至2月25日期間縮減分行服務，於這三星期內，個別分行將按以下列表暫停服務。渣打香港相信以上安排可減少社區接觸，預防病毒進一步在社區傳播，保障客戶和員工安全。

渣打香港今日宣佈於2月8日至2月25日期間縮減分行服務。

東亞銀行

東亞銀行將於下周一（7日）起暫停15間分行的服務，直至另行通告。

較早前，該行已暫時調整了所有分行的營業時間，星期一至五為上午9時至下午4時。透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為星期一至五下午4時。

該行亦已調整了星期六的分行服務。中環總行、北角分行、香港仔分行、德褔廣場分行、旺角北分行、上水分行、沙田廣場分行、荃灣沙咀道分行於星期六之營業時間為上午9時至中午12時營業，而其他分行則會於星期六暫停服務，直至另行通告。