華為2021年度每股分紅按年下降　任正非或拿超2億

中國科技巨頭華為在1月底公布了分紅數據，2021年仍然持續實施股票分紅，預計每股分紅1.58元人民幣，較2020年1.86元/股的分紅下降15%。

據中國《證券時報》2月6日報道，天眼查數據顯示，華為投資控股有限公司只有兩個股東：華為工會委員會和唯一一個自然人股東-任正非，其中，華為工會持股99.25%，任正非持股0.75%。

按照2018年華為的總股數222億股粗略計算，華為本次分紅或超過350億元，按持股比例計算，任正非獲得的分紅或超過2億元。此前的2020年，華為每股分紅約1.86元，分紅總額超過400億元。

2021年12月31日華為在官網發布了2022年新年致辭，同時披露了2021年整體營收情況。華為預計，2021年全年實現銷售收入約6340億人民幣，這一數據按年2020年將下降29%。正式的年度財報數據將在今年3月底或4月初發布。

華為歷年分紅情況如下：

不上市的公眾公司

任正非曾說：「有人覺得，華為不上市就不透明，哪不透明呢？」

眾所周知，華為並沒有上市，但它卻是一家公眾公司，會定期對外公布自己的財務數據。

據華為官方網站披露，自2000年起，華為一直聘請畢馬威為獨立審計師。華為在財務體系上，四大會計師事事務所之一的普華永道加持內部改革，構建了外部審計、內部控制、業務稽核的三級監控，來降低公司的財務風險和金融風險。除了普華永道，華為也與畢馬威、德勤合作完善了核算體系、預算體系和審計體系流程。

1990年，華為首次提出員工持股的概念，當時參股的價格為每股10元，以稅後利潤的15%作為股權分紅。此後，隨着員工規模的擴張和外部環境的變化，華為實施了多次股權激勵機制改革，股票分紅成為華為員工收入的重要一環。

2019年，華為開放股權室，與來自全球20多個國家和地區的300多名記者、官員、學者等進行了現場交流，開放、展示華為的股權結構、持股文檔、持股員工治理訊息名冊等訊息，深度交流華為的員工持股計劃、治理架構設計、治理機構等話題。沒有上市的華為，在一定程度上做到了比很多上市公司都透明。

據悉，華為員工在入職一到三年後，可視業績情況發放虛擬股票。每年表現優異的華為員工會被主管叫到辦公室裏去，這些被稱為「奮鬥者」的員工會得到一份合同，上面會告知他們能夠認購多少數量公司股票。但是這份合同不能被帶出辦公室，簽字完成之後，必須交回公司保管，沒有副本，也不會有持股憑證，但員工可以通過內部系統賬號查詢自己的持股數量。

根據2020年財報顯示，華為的全球員工數有19.4萬人，但是實際員工持股計劃參與人數為121269人，也就是說，只有60%多的員工有資格持股。

華為董秘江西生曾表示，華為由員工持股有助於保持華為公司決策的獨立性。他還認為，由於華為每一分錢的資本都來自員工，所以這些員工不會允許外部影響來損害員工和公司長遠發展的利益。

但持股員工並非沒有風險。公司的發展與員工的收入在一定程度上捆綁，參與投資的員工每年可以參與利潤分配；但如果公司出現虧損，股票的價值也會降低，持股員工也要承擔相應的減值風險。

值得一提的是，華為員工的股份都是「虛擬股」，虛擬股持有人沒有所有權、表決權，僅有收益權。據網絡上華為員工發文，在虛擬股退出機制方面，華為有以下規定：

1、在職人員，每年可以賣1/4的股票；

2、公司非常困難時期，員工不能賣股票，離職也不能兑換股票；

3、公司在經營困難時，每年可以賣1/10；

4、換工號時沒有再聘用，股票回購，不能保留；

5、在賣掉或重組的子公司工作滿5年，離職可以保留股票；

6、在華為工作滿8年且45歲以上，可申請保留股份，申請後，公司檢查違反誠信與否，視情況批准；

7、退休可以保留最近三年職位最高的飽和配股數量，多的公司回購；

8、退出股價=淨資產/股數。

獨特的公司治理結構

華為是一家100%由員工持有的民營企業。華為通過工會實行員工持股計劃，2020年年報顯示，參與人數為121269人，參與人均為公司員工，沒有任何政府部門、機構持有華為股份。

誰控制華為？華為官網資料顯示，華為擁有完善的內部治理架構，實行獨立經營管理。持股員工選舉產生持股員工代表會，持股員工代表會及其選舉產生的公司董事會、監事會對公司重大事項進行決策、管理和監督。

持股員工選舉產生115名持股員工代表，持股員工代表會選舉產生董事長和16名董事，董事會選舉產生4名副董事長和3名常務董事，輪值董事長由3名副董事長擔任。輪值董事長以輪值方式主持公司董事會和常務董事會。

董事會行使公司戰略與經營管理決策權，是公司戰略、經營管理和客户滿意度的最高責任機構。董事長主持持股員工代表會。

持股員工代表會是公司最高權力機構，對利潤分配、增資和董事、監事選舉等重大事項進行決策。

附：華為股權變化的歷史沿革

1987年：

1987年，任正非與五位合夥人共同投資成立深圳市華為技術有限公司(即華為公司前身)，註冊資本僅2萬元，當時，六位股東均分股份。

1990年：

華為公司員工開始以每股1元的價格購入公司股票。當時每個持股員工手中都有華為所發的股權證書，並蓋有華為公司資金計劃部的紅色印章。

雖然，華為的淨資產一直在增長，但每股1元的認購價格一直延續到2001年。

1997年，華為的註冊資本增加到7005萬元，增量全部來自於員工股份。

1997年：

華為公司對股權結構進行了改制。

改制前，華為公司的註冊資本為7005萬元，其中688名華為公司員工總計持有65.15%的股份，而其子公司華為新技術公司的299名員工持有餘下的34.85%股份。

改制之後，華為新技術公司、華為新技術公司工會以及華為公司工會分別持有華為公司5.05%、33.09%和61.86%的股份。

同時，華為公司股東會議決定，兩家公司員工所持的股份分別由兩家公司工會集中託管，並代行股東表決權。

1997年改制時，華為公司和華為新技術公司的股東會議決定，兩家公司員工所持的華為公司股份分別由兩家公司工會集中託管，此後，到1999年6月，華為公司工會以現金收購了華為新技術公司所持的5.05%股份，同時收購了華為新技術工會所持有的21.24%的華為公司股權。

至此，華為公司兩家股東——深圳市華為技術有限公司工會和華為新技術公司工會，分別持有88.15%和11.85%的股份。

2000年：

華為公司董事會決定，將華為新技術公司工會持有的11.85%的股權併入到華為公司工會，任正非獨立股東的地位第一次得到確認。

華為公司將任正非所持的3500萬元股份單獨剝離，並在工商局註冊登記，他單獨持有1.1%的股份，其餘股份全部由華為公司工會持有。

這種由任正非與華為公司工會並立的結構一直延續至今天。

2003年：

華為公司員工開始以每股1元的價格購入公司股票。當時每個持股員工手中都有華為所發的股權證書，並蓋有華為公司資金計劃部的紅色印章。

2004年：

華為技術有限公司的股東再變更為華為控股和任正非，任正非持股1%。

此後至今，歷次增資後，華為技術有限公司、華為控股、華為工會、任正非繁複的股權關係比例小有調整，但框架未再有大的變更。