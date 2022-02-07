螞蟻集團旗下網商銀行被罰2000萬元人民幣　多名銀行高管受處罰

2022年1月30日，中國人民銀行杭州中心支行發布對螞蟻集團旗下網商銀行所實施的行政處罰，因違法多項規定被罰款2,236.5萬元人民幣。網商銀行回應稱，已於2020年內完成所有問題整改。

據中國人民銀行杭州中心支行官網發布的公告，罰單訊息顯示，網商銀行被罰是因為違反金融統計管理相關規定、違反賬户管理相關規定、違反清算管理相關規定、違反徵信管理相關規定等，被處以2,236.5萬元人民幣罰款。

該行違法違規行為有：1.違反金融統計管理相關規定。2.（1）違反賬户管理相關規定；（2）違反清算管理相關規定。3.違反徵信管理相關規定。4.（1）未按規定履行客户身份識別義務；（2）未按規定保存客户身份資料和交易記錄；（3）未按規定履行可疑交易報告義務；（4）與身份不明的客户進行交易。

同時，浙江網商銀行9名高管也因違反相應管理規定而受到警告、罰款。9名相關責任人被處以警告或罰款5萬元人民幣至8萬元人民幣不等的處罰。

網商銀行回應稱，這項處罰是央行杭州中心支行2020年對網商銀行開展綜合檢查中發現問題的處理結果；該行已於2020年內完成所有問題的整改。

據悉，網商銀行是首批試點成立的5家民營銀行之一。2021年前三季度，網商銀行實現營收100.83億元人民幣，按年增長62.63%；淨利潤17.89億元人民幣，按年增長108.02%。截至2021年9月30日，網商銀行資產總額為3,744.15億元人民幣，較2020年末增長20.29%；負債總額為3,572.17億元人民幣，較2020年末增長20.16%。