美國再制裁中企！　藥明生物瀉25%　偕另外32間企業被納禁運名單

美國商務部把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List），名單包括Wuxi Biologics Co., Ltd.﹙2269，藥明生物﹚多間關連企業，包括Wuxi Biologics Co., Ltd.及Wuxi Biologics (Shanghai) Co., Ltd等。

受消息拖累，該股今早低開14.76%，報68.7元，成交額2.42億元。其他跌勢加深，現挫25.25%，報60.25元，而同系的藥明康德﹙2359﹚現瀉25.17%，報85元，藥明巨諾則瀉4.9%，報8.76元。

藥明生物事後發聲明稱，已知悉旗下兩間公司遭列入「未經核實」實體名單，但指出「未經核實」實體名單，並非更為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」，且對公司業務及向全球合作夥伴提供服務，並無衝擊。

公司我們歡迎﹙當局﹚隨時檢查，以便從此類清單中清除，並在採取臨時措施，在檢查之前將這些子公司從名單中刪除。

33間華企納入「未經核實」實體名單

美國商務部周一（7日）宣佈，把33間中國企業納入「未經核實」實體名單（Unverified List），指該批企業在合符法規方面存在問題，因此禁止美國企業向有關企業輸出受管制技術，或進行業務往來。根據美國商務部聲明，美國無法核實涉事中國企業的公司背景及可信度，因此作出相關處置。

值得一提，有關名單可於官方網頁下載，但正式發布日期為美國時間周二﹙8日﹚。

美國商務部上次把中國企業納入「未經核實」實體名單，是在2019年4月，當時兩國處於貿易戰期間。