Lalamove：限制堂食刺激餐飲物流需求　中小企更需靈活送貨選擇

面對第五波疫情大爆發，全天候即時送貨平台Lalamove表示，疫情下不同行業的需求出現變化，由於防疫措施限制堂食，刺激有關餐飲的物流需求上升。

Lalamove香港區總經理周嘉健指，受第五波疫情影響，新年期間有關餐飲的物流需求有所上升，例如派對、盆菜等運輸，有關增幅媲美聖誕節的檔期。隨著防疫措施續收緊堂食限制，相信有關餐飲的物流需求在未來會持續上升。另外，有關日用品的電商需求亦會增加。然而，一些受疫情影響的行業，例如籌劃實體活動的相關需求因疫情減少，但整體上物流業務需求有上升趨勢。

Lalamove指，集團持續關注疫情動態，會確保司機健康安全，提醒配戴口罩、注重個人衛生、清潔汽車，並聯同汽車清潔公司提供相關服務，讓司機夥伴安心接單。

Lalamove早前向本港300間中小企進行市場調查，結果顯示六成半中小企正面對物流挑戰，外判物流服務可為中小企平均節省達18%營運成本；逾半受訪者更表示未來將增加使用按需送貨服務。

較三至四年前相比，七成受訪者認為現時企業需要更靈活的送貨選擇，不論經營網店或僅設實體店的中小企均認同靈活的物流服務可有效幫助公司發展業務，他們可因應業務所需揀選車種或車隊及增值服務，令其營運變得更有彈性。

85%訂單來自中小企

周嘉健指，Lalamove一直獲中小企支持，訂單絕大部分來自中小企，而公司的按需送貨亦能夠解決中小企問題，個人用戶的需求相對較少。目前Lalamove的總訂單之中，有85%來自中小企客戶。

公司指，2021年12月Lalamove交易總額按年增長73%，而截至今年1月份，Lalamove司機夥伴總數共有45,000名。公司計劃，2022年與倉庫管理夥伴合作提供一站式服務，包括訂單執行和倉庫管理。