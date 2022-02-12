【星之谷】戶口涉大額現金存入　英國銀行落閘拒批按揭

近年不少港人在英國置業，漸漸感受到當地按揭審批極重視資金來源，與香港銀行關注入息截然不同。近期筆者經手兩宗英國按揭轉介個案中，兩位申請人都在資金來源上未能令英國銀行信服，按揭遭到拒批，值得有意買英國樓人士借鏡。



香港按揭審批重視入息的真實性、穩定性和持續性；英國按揭最重視的卻是資金來源，始終當地有很多不同國籍人士居住或經商，包括中東、俄羅斯等，資金進進出出，故此英國銀行在反洗錢審查方面相當嚴謹，按揭審批亦不例外。

本欄曾經提及，申請英國按揭需提供6個月出糧戶口紀錄，銀行會審查期間是否有大額現金流入。這資金來源複雜性，是一般人申請英國按揭感到困難的主要原因。

個案1：現金存款惹質疑

近期有一宗個案，一名兒子獲母親轉賬2萬英鎊（約21萬港元）作購買英國樓首期，英國銀行遂要求他提供母親銀行戶口過去6個月的銀行月結單。當追蹤到這筆2萬英鎊源頭時，發現該名母親將現金存入自己銀行戶口後，再轉賬給兒子。

由於該名母親是退休人士，沒有收入，兒子遂向銀行解釋這筆錢其實是母親平時存放在家中的現金，但不為英國銀行所接受，最終直接拒絕了其按揭申請。

個案2：出售黃金套現

另一個案是，英國按揭申請人銀行戶口有一筆資金來自現金存入，當銀行查詢這筆資金來源時，申請人解釋是出售實體黃金所得。雖然有金行單據，但銀行並不接受，原因是黃金本身來歷不明，申請人也無法提供有效證明解釋買入這批黃金的錢從何而來，最終有關按揭也是拒批收場。

最後，如果未來有意在英國買樓申請按揭的話，出糧戶口要盡量保持「乾淨」，不要存入大額現金、不要進行虛擬貨幣交易，否則按揭審批將困難重重，或牽涉極長時間。

同一時間要注意，出糧戶口過於「乾淨」的話，例如只涉及每月薪金入賬，沒有其他交易，銀行或會質疑該戶口不是申請人主要銀行戶口，又會要求申請人提供主要銀行戶口月結單，然後再進行新一輪資金審查。故此，出糧戶口要有合理交易量，譬如提取生活費、繳付水電煤雜費等。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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