皇家加勒比取消香港2022年季度餘下航程　旅客將獲安排全額退款

鑑於香港延長其防疫政策，皇家加勒比國際遊輪宣布，將取消香港2022年季度餘下的公海遊航次。

公司指，由於香港現時持續的情況和不確定性，對皇家加勒比為旅客製造難忘假期的承諾帶來影響，因此皇家加勒比需取消香港今年季度的餘下航程。

皇家加勒比國際遊輪大中華區總裁Bert Hernandez表示：「取消海洋光譜號本季的餘下航程是我們最慎重的決定。自我們獲准復航後，皇家加勒比付出龐大的努力，致力為香港居民帶來難忘和屢獲殊榮的遊輪體驗。曾參與我們公海遊航程的旅客對皇家加勒比高度讚賞，在現時不穩的情況下，我們不希望令參與我們未來航程的旅客處於困境。」

公司指，海洋光譜號本季度的香港航程早在開季前已備受高度期待。皇家加勒比採取了前所未有的安全措施，以確保船員、乘客以至本地社區的安全，而這些措施均被香港政府認可為非常充足，甚至超越足以讓遊輪在香港運作的水平。皇家加勒比在遵從防疫政策及應對緊急情況的程序上一直與香港政府密切合作。除了這些政策，皇家加勒比亦同時採取領先業界規格的健康和安全措施，包括減少載客量、在登船前檢查所有旅客及船員的健康狀況、提高清潔和消毒標準、擴大專家醫療護理、確保100% 新鮮及已過濾的空氣等。

皇家加勒比亦要求所有船員和12歲或以上旅客在登船前完成新冠疫苗接種；所有船員及旅客（包括兒童）須於登船前進行核酸檢測並提供陰性結果；而每星期船員亦會進行新冠病毒的檢測。

已預訂皇家加勒比海洋光譜號香港出發航程的旅客將被安排全額退款，包括港務稅費。