恒大新年第一會　許家印立下今年要交樓60萬套目標

恒大（3333）於周日（6日）舉行了2022年保交樓新年開工動員大會，此次大會上，許家印透露，恒大今年要交樓約7,000萬平米、60萬套的目標，這相當於恒大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。

據《中國網》周三（9日）報道，許家印稱，今年必須全面開工保交樓，堅定不移完成全年保交樓的目標，這是今年最重要的任務和工作。「我們今年的任務很重，剛剛梁偉康常務副總裁也提到2022年我們要保交樓約7,000萬平米、約60萬套的目標，這相當於集團所有保交樓項目中有近50%要在今年完成交付，所以說任務艱鉅、困難重重。但保交樓是涉及千萬户業主的重大社會民生，重要性不言而喻，這是我們應該承擔、且必須承擔的社會責任，我們要不惜一切代價地全力做好這項工作。」

除保交樓的範圍之外，恒大集團還有5,600萬平方的在建未取證未開盤的項目、1.6億平方的土地儲備以及150個舊改項目。恒大集團表示，相關職能部門和地區公司應深入研討，形成具體措施，讓優質資產啟動起來，回覆公司開發建設和正常經營。

許家印稱，目前恒大的預售監管資金500多億元人民幣，基本能啟動春節後的全面復工，當然項目之間有些是不平衡的，復工後施工的連續性就要靠近800億元人民幣的銷售未回款、近900億元人民幣的保交樓樓棟中的可售貨值，這1,700億元人民幣就是持續保交樓的資金基礎。

許家印強調，公司不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。「任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。」

另外，恒大集團的合作還有基本的原則和條件，具體包括以下五個方面：必須有現金回到保交樓監管專户；絕不允許賤賣公司資產；公司權益必須得到保障；要保證合作項目的正常開發建設和杜絕項目合作的漏洞。

許家印還表示，2021年是恒大集團極不平凡的一年，2022年是走出困境、邁向未來的關鍵之年，今年恒大必須全面開工保交樓，堅定不移完成全年保交樓的目標，這是今年最重要的任務和工作。同時，還要千方百計恢復銷售、恢復經營，全方位積極推進合作，努力化解各種風險。