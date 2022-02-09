疫情｜買保險求安心　不幸確診可獲現金賠償　保障內容一文睇清

近日本港疫情嚴重，出現幾何式爆發，單日確診宗數屢創新高。衞生署衞生防護中心公布，今日（9日）錄得1,161宗確診個案，是自本港2020年新冠疫情爆發以來確診個案首次錄得四位數。



面對疫情蔓延，不少保險公司已經提供2019冠狀病毒病的額外保障，部分條款更是為確診者提供一筆過的現金賠償。

目前市面上多家保險公司提供的計劃中，恒生保險為確診人士提供一筆過現金賠償18萬元。保誠則向須要隔離的本港市民，提出2,000元財務資助，助市民防疫開支，名額1,000個。友邦將PHEIC嚴重傳染病納入保障範圍，即使2019冠狀病毒病發生病毒變種、將來出現未知的新型嚴重傳染病，或被納入PHEIC，若連續3日或以上入住深切治療病房，即可獲20%保額作為賠償。

恒生保險﹕繳費2個月可豁免10個月保費

恒生保險宣布，進一步提升2019冠狀病毒病之額外保障，2022年1月1日至3月31日（「指定時期」）期間，成功投保個人保單之客戶，若合資格保單之受保人由保單冷靜期完結日至4月30日期間，在香港確診2019冠狀病毒病，每位受保人將可獲提供的一筆過現金賠償18萬元。

至於今年1月1日前獲恒生保險簽發並仍然生效之個人人壽保單的現有客戶，若合資格保單之受保人在指定時期內，在香港確診2019冠狀病毒病並入院接受治療，可獲提供的住院現金保障每日1,800元（最多45日），或一筆過1.8萬元，以較高者為準。

記者實測網上投保，選擇附有「2019冠狀病毒病」之額外保障的「易安逸」人壽保障計劃，以男姓、不吸煙、26歲的投保人為例，選擇50萬元的身故賠償額，每月保費約29元。而現時恒生保險向客戶提供10個月保費豁免，申請人於投保時提供指定優惠編號，在保單成功獲批核後，可豁免首個保單年度第3至12個月的保費。

換言之，若以上述條款批核，投保人繳付每月29元保費，可享有至4月30日前的2019冠狀病毒病確診現金賠償。而投保兩個月後，第3個月起獲保費豁免，直至第12個月，意味投保人只須繳付首兩個月保費便可享用12個月的保單身故保障。

友邦﹕將PHEIC嚴重傳染病納入保障範圍

友邦香港指出，除現有的指定醫療產品已為2019新型冠狀病毒病提供保障外，在去年推出的「AIA唯一摰保–全面保障」，保障無限種疾病，包括未知疾病，而在2020年推出的「AIA唯一摰保 – 癌症及嚴重傳染病保障」及「加裕智倍保」，就特別將世界衛生組織視為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）的嚴重傳染病納入保障範圍。即使2019冠狀病毒病發生病毒變種、將來出現未知的新型嚴重傳染病，或被納入PHEIC，若連續3日或以上入住深切治療病房，即可獲20%保額作為賠償。

與此同時，友邦亦推出多項多元化措施，以回應客戶的關注及需要，包括繼續為所有合資格香港及澳門的個人客戶及團體保險客戶（及受保家屬），提供「免費疫苗副作用防護保障」，客戶無需登記，便可自動享有保障。「免費疫苗副作用防護保障」包括最新2019冠狀病毒病疫苗、季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等香港及澳門之認可疫苗。友邦香港更早已預留總賠償額達一億港元/澳門幣，用作此免費保障的住院前門診賠償（300港元/澳門幣）、住院現金賠償（每日800港元/澳門幣及最多14日）及若不幸離世的恩恤金（150,000港元/澳門幣）。

保誠推強制隔離資助

保誠於新冠疫情期間，共推出了19項紓困措施，其中11項為率先推出市場的項目。於今年一月，推出了「強制隔離 ‧ 全護資助」計劃，為受強制隔離檢疫影響之本港18歲或以上市民提供一筆過2,000元財務資助，以補助市民的防疫開支。

據公司網頁顯示，該計劃登記期至本月28日。即日起成功登記「強制隔離‧全護資助」，一旦其後被界定為確診個案的密切接觸者，而被送往政府指定的檢疫中心進行強制隔離，可領取有關財務支援。

保誠指出會因應情況，適時推出更多保障及措施，回應市場需求，惠及更多香港市民。希望在疫境中送上窩心支援，與大家一起同心抗疫。