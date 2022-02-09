華置折扣價售快速測試套裝　出示長者卡額外贈100元商場現金券

第五波新冠疫情下，不少市民搶購新冠病毒檢測套裝。華人置業（0127）宣布，旗下雙妹嚜特別引入「新冠狀病毒抗原快速測試棒」，並通過The ONE、皇室堡及新港中心的e-SHOP（網上商店），並以低於市價發售，期望為抗疫出一分力。

網上商店將於今年2月11日（星期五）下午3時起推出「測試棒」及「投疫關懷套裝」（包括「測試棒」及雙妹嚜消毒用品），分別以折扣價138元（市價為168元）及188元（總值334元）發售，旨在減輕市民負擔。

為了讓更多市民受惠，每名市民只限購買一件「測試棒」或「抗疫關懷套裝」。網上商店網址為：https://eshop.malls-jetso.hk

集團表示，市民在網上商店下單之後，已可即時前往皇室堡顧客服務中心領取貨品。領取貨品時能夠代表長者出示「長者卡」，可額外獲贈100元商場購物現金券，在疫情期間添置生活及抗疫用品。

行政總裁陳凱韻表示，因應疫情嚴峻及快速測試套裝不足，讓人分外 擔心長者及長期病患者的情況，故特別推售『測試棒』及『抗疫關懷套裝』， 冀幫助渡過難關。由於抗疫產品數量有限，希望大家把購買機會留給真正有需要人士。

她表示，集團致力履行企業社會責任，承諾會全面配合政府防疫措施，在大家 齊心抗疫下，疫情可望盡快結束，讓市民重過正常生活。