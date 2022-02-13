有咸濕佬就有美人計　微信女Sell股犯法　燈神都「瀨嘢」？｜刁佬

對於何謂「唱高散貨」和 「微信女」，坊間已有太多「專家」在普及知識,，刁佬無謂在此狗尾續貂。當中太技術性的的定義，大家不用在意，只需知道重點是有人把本來值一蚊的東西吹到十蚊，然後又真的有人信，願意接貨，但「神話是神話，榮華始終是榮華」， 一蚊的貨終歸不值十蚊，當價格大幅回調，高位接貨的自然個個損手。幟哥為人所「齒冷」的就是這一點，你憑甚麼可以高位套現接近一億元，可我們來捧你場的「老散」就要輸甩褲？

成件事確是令人相當「齒冷」，難怪憑「啞女事件」而一躍成為「香港民間包青天」的「東張西望」都就此做了專題報導。但刁佬不禁疑惑，唱好一隻股票，然後氹人接貨，不是幾十年前一早存在了嗎？這種行為，亦早已發展出一種行業，叫「股票行Account Executive AE」。只是早年網絡並不發達，得ICQ同MSN，講八卦還可，真係要Sell股票比老板，點都要搵幾條女出來，低胸短裙長腿高跟鞋，搖住酒杯、撚住把聲陰聲細氣同老板講: 「老細，禾友內幕消息，呢隻嘢會爆升啊，買番幾手啦。」

現在科技一日千里，就算你係男子漢腿毛茂密，只要你開通微信賬戶，再放張韓星靚女相做Profile， 即刻可以變身「微信女」開工，真係逐漸變身又得，立即變身又得， 得咗！ 仲可以用一套對白「群發」畀一眾老板，方便又環保。

其實這種「唱高散貨」混雜 「微信女」的銷售手法一直存在，市場有咸濕佬以來，美人計一直行之有效，那為何突然又視之違法? 冇埋由係夜總會由華燈初上嘅佳人推銷股票就合法，上網用微信推銷股票就犯法。如果這樣做都違法，那市場上其他唱好股票的一眾「教主」呀、「大師」呀、燈神」呀，咪個個都「瀨」哂嘢? 而奇怪的是，「微信女」被人駡了這麼多年，能夠真正入罪的，又好似沒聽聞喎。

「有呀! 」刁鳯立即提出異議，說2021年4月就有位年屆46歲的「微信婦」曾泠樨小姐，涉嫌與一單社交媒體「唱高散貨」藉以操縱某香港上市公司股份的騙局有關，事後她因被指離港後一直沒回來，因她未有就兩項妨礙證監會搜查行動的控罪出庭應訊，搞到東區裁判法院要對其發出逮捕手令。刁鳯作为「財金界活字典」，香港股壇大小事都逃不出她的法眼，但以刁佬粗淺的法律知識，這曾小姐至今仍然只是被通緝，並未入罪，法律上還是清白身。故雖然人家名字的廣東話讀音是有點讓人想入非非， 也不可以歧視人家啊！

故事說到這裏，不禁令人狐疑為何「微信女」鞭屍者眾，但至今仍未有第一滴血? 是因為監管當局有意包庇，執法不力？ 還是「微信女」神通廣大，能遊走法律罅隙而不被捉？

刁佬先在此埋個伏筆，下期再同大家解構。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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