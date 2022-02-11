按揭證券公司與14間銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》

按揭證券公司與14間合作銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》。該14間合作銀行分別為澳新銀行、中國銀行（香港）、法國巴黎銀行、中國建設銀行（亞洲）、花旗銀行、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通、瑞穗銀行、澳大利亞國民銀行、華僑銀行、西班牙桑坦德銀行、法國興業銀行，以及三井住友銀行。



如同按揭證券公司早前與六間合作銀行簽訂之《諒解備忘錄》，是次《諒解備忘錄》就按揭證券公司與合作銀行在基建貸款上的合作定立主要準則，包括初級市場參與及次級市場轉讓的揀選貸款條件、參與方式及執行程序。

《諒解備忘錄》有助合作銀行為按揭證券公司挑選合適的基建相關貸款資產，帶動按揭證券公司進一步履行其基建融資及證券化業務的使命 ─ 填補基建融資市場缺口，鞏固香港成為基建融資中心。與更多銀行建立合作夥伴關係能夠為按揭證券公司進一步帶來更多基建融資項目，促進按揭證券公司實現基建貸款證券化或其他形式的資產貨幣化等相關策略。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示：「這是按揭證券公司的又一里程碑。與另外14間銀行簽訂《諒解備忘錄》象徵著按揭證券公司在全球基建融資市場上受到更廣泛的認可，並加強我們在現有平台上與一眾富基建融資經驗的專業市場參與者之間的合作。」

中銀﹕香港作為國際基建融資中心競爭力

中銀香港指出與按揭證券公司簽署基建貸款合作框架《諒解備忘錄》，就雙方在基建貸款的合作設立基本準則，並為參與基建融資奠定基礎，共同推動香港作為國際基建融資中心的發展。

中銀香港副總裁王兵表示﹕「基礎設施建設需要投入龐大資金，為商業銀行提供了龐大商機。中銀香港一直圍繞『建設區域內一流現代銀行集團』的戰略目標，深入推進東南亞業務發展，積極參與國家『一帶一路』等基建項目融資。是次與按揭證券公司簽署《諒解備忘錄》，有助提升香港作為國際基建融資中心的競爭力，同時優化本行的資產配置策略，以便為區內更多合適的基建項目提供融資。」