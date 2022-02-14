恒大汽車旗下恆馳5　上榜工信部新車名單

工信部官網於上周五（11日）發布的汽車新產品公示清單，恒大新能源汽車生產的恆馳5位列其中，這與1個月前宣佈恆馳5新車成功下線的消息遙相呼應，意味着恆馳汽車距離上市更近一步。

據《媒體券商中國》周一（14日）報道，2月11日，中國工信部官網發布第353批《道路機動車輛生產企業及產品公告》車輛新產品公示清單，申報該批新能源汽車產品的共有96户企業的194個型號。

恒大的新能源汽車「恆馳5」位列名單之中，申報企業為恒大新能源汽車（天津）有限公司，產品名稱為純電動多用途乘用車。

根據工信部公示數據，該車車型長寬高尺寸分別為4725mm*1925mm*1688mm，軸距為2780mm，最高車速180km/h，發動機為聯合汽車電子有限公司的TZ210XS051，峰值功率為150kw，額定功率60kW，儲能裝置單體生產企業為寧德時代。

按照恒大汽車此前披露的規劃，作為恒大汽車推出的第一款車型——恆馳5，其定位A級SUV，售價20萬元以下，是恆馳汽車9款車型中定位最低、價格最便宜的車型，對標奧迪Q3、寶馬X1等車型，NEDC續航里程超過700公里。

農曆年前恒大汽車進行新一輪招聘

值得一提的是，在2022年春節前夕，恒大汽車還開始了一輪大規模招聘。從當時的招聘廣告看，恒大新能源汽車（天津）有限公司招聘職位涵蓋衝壓、車身塗裝、製造質量、數字智能、物流生產等各方面崗位，並附上「職等你來，無可限量」有氣勢的廣告詞。

恒大汽車曾披露，對新能源汽車產業累計投入已達474億元人民幣。2021年10月，許家印在恒大集團復工復產專題會上宣佈，全面向新能源車企轉型的決定，大幅壓降房地產開發建設規模，10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。