疫情｜中信銀行國際及招商永隆有分行員工確診　須暫停營業

再有本地銀行因分行有員工確診而暫時營業。中信銀行（國際）於上周六（12日）晚上獲心1位於軒尼詩道525號澳門逸園中心1樓至2樓之銅鑼灣分行一位員工，於上周六進行2019冠狀病毒快速測試結果呈陽性，及後於周日（13日）初步確診，有關分行隨即於同日進行深層清潔及消毒。該行指出有關員工主要提供開戶服務，最後上班日期為上周四（10日）。

中信銀行（國際）於周日獲悉位於將軍澳重華路8號東港城商舖217G及233號舖的分行，一名客戶經理於當日進行快速測試時，結果呈現陽性。該名客戶經理最後上班日期為2月7日（上周一）。有關分行在今日進行深層清潔及消毒。中信銀行（國際）指出，兩間分行從今日起暫停服務至另行通知，又指出分行全部員工及與該名初步確診員工有密切接觸的員工，已獲安排接受檢測，及於重返工作崗位前進行自我隔離。

招商永隆北角分行暫停營業

招商永隆則指出，北角分行一名員工於周日收到新冠肺炎檢測結果初步陽性，該分行已暫停營業至另行通知。該行指出，有關員工最後上班日期為上周五，工作期間均有戴口罩。

招商永隆又指出，旗下觀塘分行﹑元朗分行及沙田廣場分行，會從明日（15日）起暫停營業至另行通知。

上商上環分行今日起暫停營業

上海商業銀行指出，因應目前新型冠狀病毒情況，從今日起上環蘇杭街41至47號地下之上環分行，將暫停營業至另行通知。

此外建銀（亞洲）宣布從今日起，有13間分行暫停營業至另行通知。