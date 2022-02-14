林慧虹「坐正」滙豐港區一姐　定下三大目標︰成為「香港的銀行」

滙豐宣布，委任林慧虹為香港區行政總裁，即日﹙14日﹚生效。林慧虹於去年9月獲委任為香港區署理行政總裁，最新任命，意味她正式「坐正」為滙豐港區「一姐」。

林慧虹約20多年前加入新加坡的滙豐，其後曾到中國內地、印尼、馬來西亞及越南工作，2017年起擔任滙豐香港區營運總監。

情人節「坐正」滙豐港區「一姐」，據悉，她向內部員工致函，先談及自己在香港的生活。林慧虹稱，在這城市的時光十分愉快滿足，特別享受戶外風光，能以香港為家，感到自豪和感恩。她又稱，感到踏實、安康，亦歸功於瑜珈的力量。

林慧虹於信中續稱，出任香港區行政總裁後，將致力三方面。首先，釋放香港的戰略價值，取得增長，包括加深跨部門合作；善用創新意念，提升顧客體驗；於大灣區及數碼銀行兩大急速增長的領域，搶佔市場份額；利用集團可持續融資的能力，協助區內客戶轉型。

其次，加強人與人的聯繫。她稱，滙豐人才濟濟，為此感到肅然起敬，決心令公司成為更包容的僱主。在朝向混合工作模式的過程中，焦點會放在令同事齊心合作，完成任務上。

最後，讓滙豐成為「香港的銀行」﹙the Bank of Hong Kong﹚。林慧虹表示，滙豐肩負很大的責任，成為社會向前的動力，不論是減碳排放、效野可持續發展、青年教育與就業、幫助弱勢社群，都要做得更好。

信中結尾，她鼓勵同事共同努力，為集團業務、客戶、市民及社區帶來改變。