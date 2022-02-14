超市成「保就業」大贏家　林健鋒斥不夠針對性　倡派一萬元消費券

有「股壇長毛」之稱、曾點名「謎網50」的獨立股評人David Webb，周日發表文章，列出政府首兩階段的「保就業」資助計劃，最終資助金額連同行政成本，總支出高達905.14億元，較原定的預算開支810億元，超出近百億元。

惹起熱議的是，根據David Webb旗下Webb-Site統計，在兩輪「保就業」計劃下，獲得最多資助的企業是牛奶公司，涉及近8億元。排名第二及第三分別是九巴及美心，分別獲取約6.5億及6.43億元資助。

牛奶公司是怡和旗下的零售集團，主要經營超級市場、便利店等，業務包括惠康、萬寧、7-11、宜家家居等。根據Webb-Site披露的資料顯示，牛奶公司獲「保就業」合共補貼7.99億元，涉21,611名員工，牛奶公司因每名員工平均獲補貼36,991元。

至於其他獲「保就業」計劃補貼的大型企業，包括九巴、美心、香港電訊、大家樂、國泰航空、港機集團、百佳、金門建築及迪士尼樂園。值得注意的是，牛奶公司持有美心50%股權，意味牛奶公司成為今次「保就業」的大贏家。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，「保就業」計劃有必要改善，並不能完全沿用上一次的版本。（資料圖片）

林健鋒：保就業不能一刀切 應針對受影響行業

對於受惠疫情的大型超市等企業獲領「保就業」資助，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒認為，雖然兩輪「保就業」計劃大家見到立竿見影，但他認為下一次「保就業」計劃有必要改善，並不能完全沿用上一次的版本，必須更具針對性。

他坦言過去「保就業」計劃確實為一些不受疫情影響的企業提助補貼援助，部分更是受惠疫情生意有所增長的公司，故此下一輪補貼計劃，目標是受到疫情一定影響的公司或行業才可以申請。他甚至提議，政府可考慮向零收入的旅遊業的僱員提供半年薪酬。另外，汲取到上一次有關詐騙的個案，今次有必要加重罰則，讓補貼金能幫助更有需要的人。

林健鋒建議新一份財政預算案派發1萬元「回歸慶典消費券」。（歐嘉樂攝）

應考慮發債 財政刺激不應消耗儲備

林健鋒早前建議延續去年派發電子消費券的做法，於新一份財政預算案派發1萬元「回歸慶典消費券」。他今日再提到，維持倡議派發一萬元的說法，認為只要是合資格的成年人便可領取，但若非在港居住便不應派發，更應該「睇住荷包」。他又透露，曾經考慮是否應該建議注射疫苗後才可領取，但考慮到行政成本、打多少針等問題，認為不必把消費券和打針掛勾。

一方面派消費券，一方面補貼企業，牽涉龐大財政開支。林健鋒認為，政府目前儲備充裕，但亦不應每一分錢都從儲備拿出來，反而應考慮發債，例如基建債券，「儲備唔用得幾多次！」。

林健鋒希望，新一份財政預算案可以延續「還息不還本」、「百分百擔保特惠貸款」，而政府應該在預早向企業通知有關安排，不應在到期前數天才宣布。對於市民大眾方面，他認為除了派發一萬元消費券外，亦要繼續推行寬免差餉、電費減免。

他重申政府有必要分清先後次序，急市民所急，對於近日有政府官員指，將推出「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD Fund)、中小企業市場推廣基金等資助計劃，他認為這並非中小企的迫切需要，「救咗我先啦，死咗仲有乜推廣？」。

李兆波：保就業應仿傚新加坡

中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波指，香港的「保就業」計劃是不論行業「一刀切」補助50%，最多每月9,000元，於是出現疫下受惠的超市被補助之現象。

他認為，如果兩次的「保就業」計劃都能夠仿傚新加坡，向不同的行業給予不同百分比的補助，相信會有最少100億至200億元可以用於短期的失業援助金。