高瓴上季清倉阿里和B站美股　對新能源汽車股大幅調整

高瓴上季對新能源汽車持倉有明顯轉變。其中理想和小鵬汽車持倉分別增長四倍和三倍多，減持蔚來汽車近六成。至於有東南亞「小騰訊 」之稱的Sea，也進入十大重倉股之列，百濟神州和天境生物仍屬前十重倉股。高瓴當季清倉阿里和B站，大幅減持拼多多。

據《華爾街見聞》周二（15日）報道，去年四季度，高瓴資本繼續重倉科技股，延續生物科技、硬科技投資主線，多隻中概股大幅調倉。

高瓴旗下專注於二級市場投資基金管理人HHLR Advisors遞交美國證監會的13F文件披露，截至去年第四季度末，HHLR在美股市場持有76隻股票，其中生物科技、雲計算和新能源等科技型企業佔比超過七成。當季前十大重倉股為百濟神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時、天境生物、京東、騰訊為大股東的Sea、DoorDash、愛奇藝、理想汽車，其中6只為中概股。

四季度高瓴增持和新進12隻股票，涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司，其中大幅買入小鵬汽車和理想汽車，增持幅度分別為455%和363%，理想汽車更首次躋身高瓴美股持倉的十大重倉股行列，成為其第十大持倉股。但高瓴對三家造車新勢力中的蔚來汽車操作截然不同，四季度賣出蔚來持倉59%。

在科技領域，HHLR四季度還繼續增持Sea Ltd.和賽富時，Sea和理想汽車一樣也進入其美股持倉的十大重倉股之列。生物科技依舊是高瓴在美股的重點方向，從十大重倉股來看，HHLR長期重倉的百濟神州和天境生物繼續排在前十大重倉股的行列。

此外，高瓴從一級市場就投資的美妝品牌完美日記母公司逸仙電商四季度持倉為40,451,713股，相比三季度大幅增加超過4,000萬股。原因很可能並不是「抄底」增持，而是從一級市場上市後的普通股轉成二級市場可流通的ADS後在13F報告中披露。

對京東及愛奇藝持倉不變

在四季度， 高瓴對前期股價漲幅較大的中概股逐漸進行了調倉，清倉了阿里巴巴和B站，減持了拼多多、Boss直聘等網路公司，拼多多持倉減少92%。四季度高瓴保持京東、愛奇藝持倉不變。

數據顯示，四季度高瓴在美股的投資主線是中概股、醫療與科技股，在A股和港股市場也相當活躍，去年下半年以來重倉投資了諾誠健華（9969）、三環集團、保利協鑫（3800）和用友網絡等公司。

$Li Auto(LI.US)$$XPeng(XPEV.US)$$Alibaba Group Holding Limited(BABA.US)$$Bilibili(BILI.US)$