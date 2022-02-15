股神巴菲特上季建倉動視暴雪　大手增持雪佛龍

美東時間周一（2月14日）盤後，股神巴菲特旗下的巴郡向美國SEC提交了13F表，文件顯示，在剛剛過去的四季度，巴郡哈撒韋持倉總規模約為3,309.52億美元，十大重倉股集中度為89.54%。上一季度總市值為2,930.23億美元。

綜合媒體2月15日報道，據13F數據平台Whalewisdom統計，巴郡上季共持有46個標的，增持4個標的、減持8個標的、新進3個標的、清倉2個標的。

四季度報告期內，巴郡的十大重倉股變化不大。蘋果公司仍為巴郡的頭號重倉股，前五大重倉股依然為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和卡夫亨氏。

大手減持施貴寶等股份

雪佛龍繼續獲得大幅增持（9,541,517股），成功躋身前十。除了雪佛龍之外，巴郡還增持了Liberty SiriusXM Series A（增持5,347,320股）、Restoration Hardware（增持24,580股）和Floor & Decor（增持26,846股）。

在新進個股方面，巴郡新增遊戲公司動視暴雪，持股總數為14,658,121股，持股市值9.752億美元，在動視暴雪流通股中佔比1.88%。值得一提的是，微軟於上月宣佈以687億美元收購動視暴雪。此外，巴郡四季度還新進了Nu Holidings（持股總數為107,118,784股）和Liberty Formula One-C（持股總數為2,118,746股）。

在巴郡上季減持的標的中，艾伯維公司（-78%）、Royalty Pharma（-34%）、施貴寶（-76%）和威達信（-85%）幅度較大。此外還減持了克羅格（375,000股）、特許通信（371,685股）、Visa（1,265,000股）、萬事達（302,000股）。

四季度被巴郡的兩個標的分別是梯瓦製藥和Sirius XM。

$Activision Blizzard(ATVI.US)$$Chevron Corp(CVX.US)$