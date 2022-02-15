德勤料政府錄588億盈餘　再派消費券機會大　籲下調股票印花稅率

德勤發表2022/23年度香港財政預算案前瞻，該行預計2021/22年度全年香港政府將錄得588億元盈餘，與財政司司長原本預計錄得約1,000億元的赤字，估計將相差約1,600億元。德勤又預計，今次財政預算案政府再派發消費券的機會大。

德勤中國稅務總監陳復新指，截至去年12月底止九個月，香港21/22財年錄得501億元盈餘，年度餘下三個月預計錄得87億元盈餘，全年則預計錄得588億元盈餘。該行認為，有關落差主要由於上年度賣地收入增加200億元，印花稅收入增加370億，以及非經營開支減少1,000億所致。

德勤估計，2022/23年預計有342億赤字，主要是因為利得稅、薪俸稅收入預期減少合共約130億元；賣地收入減少200億元；政府開支增加600億元所致。

建議扣稅三寶增扣稅額

對於新一份財政預算案，德勤有多項建議，其中在稅務寬減及紓緩措施方面，該行建議寬減21/22年度百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，上限為3萬元；另外為自住居所提供租金薪俸稅扣除，上限每年10萬。德勤又建議為自願醫保最高扣稅額增加25%至每年1萬元，合資格年金保費及可扣稅自願性供款的扣稅額由6萬元增加67%至10萬元。

利得稅方面，德勤同樣建議提供百分之一百扣除，上限為3萬元；另外亦建議稅務虧損可抵銷以往2至3年的應課稅利潤從而獲得退稅，有助增加企業現金流。

籲股票印花稅下調至前水平

港府去年8月正式上調股票印花稅，德勤認為印花稅始終是交易成本的主要考慮，考慮到本港要提升競爭力，吸引更多公司來港第二上市，建議政府審慎考慮現行印花稅稅率對香港資本市場的競爭力。

德勤中國華南區稅務與商務諮詢協副主管合夥人鄧偉文指，參考其他不同市場的印花稅，不少都處於很低甚至是零水平，但同時考慮到香港的股票印花稅是十分穩定的收入來源，而且佔去一定比例，故建議政府考慮把稅率回復至上調前的水平、即0.1%。

對於坊間有不少聲音呼籲政府再派發消費券，德勤指在今次的預算當中，亦包括預期港府再派發消費券，但認為今年雖有一定盈餘，惟預期明年再錄赤字，故政府派發消費券必須量入為出。