恒指季檢｜農夫山泉恐再大熱倒灶？　藍籌缺一類股　專家力推呢隻

恒指公司將於周五（18日）公佈季檢結果，市場除了關注今次納入哪些個股之外，更留意是次納入指數的個股數目。



目前恒指成份股雖已增至64隻，惟與恒指公司今年中增至80隻的目標，相距甚遠。若要恒指公司勢要達到「硬指標」，意味今後兩次季檢分別要淨增加8隻成份股。不過，恒指公司代表早前已經明確表示，不會為了「湊夠數」而強行納入質素欠佳的股份。

由於恒指公司為指數編制進行改革，在選股方面，將會從七個行業組別選出，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%。現時醫療保健、消費及其他行業的市值覆蓋率相對較低，故板塊內的大市值公司有較大機會獲納入成份股。

中金料擴容步伐顯著 點名8染藍大熱

具體入圍名單方面，中金發表研究報告，由於今次為半年度調整，加上恒指的系統性正在改革中，故預計調整幅度較大。該行預測京東健康（6618）、思摩爾國際（6969）、農夫山泉（9633）、翰森製藥（3692）、中國飛鶴（6186）、中升控股（0881）、中芯國際（0981）、中國燃氣（0384）有望「染藍」。

恒指公司在2021年首季至第三季的季檢分別淨增加3隻、2隻、4隻成份股。中金報告提到，考慮到目前距離2022年年中前僅有此次半年度調整，以及以3月31日和6月30日為考察截止日期的兩次調整，故該行預計今次擴容步伐或會比較顯著，部分行業的覆蓋度亦隨之擴大。

廣發香港相信，新能源車的景氣度處於上行狀態，日後有可能在指數中佔據更重要的位置。（資料圖片）

廣發香港料消費行業納入空間大

廣發香港發表報告，則認為必需/非必需消費業存在很大的納入空間。該行指出，考慮到目前板塊的市值覆蓋率還未達標，只有44.9%，仍存在較大的納入空間。

廣發香港相信，新能源車的景氣度處於上行狀態，日後有可能在指數中佔據更重要的位置，中國造車新勢力或有望成為指數放寬上市年限要求的受益者，例如上市已有6至7個月的小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）。至於屢次「大熱倒灶」農夫山泉，仍然是最具躋身藍籌潛力的成分股。而攜程（9961）和百勝中國（9987）則有望為恒指中的第二上市企業「添磚加瓦」。

至於另一個行業覆蓋度不足50%的板塊，是能源業、原材料業、工業、綜合企業。目前板塊的市值覆蓋率不足42%，但考慮到能源業、工業和綜合企業的佔比已經較高，缺口主要在於原材料業，目前未有在成份股之列。在全球通脹中樞上升的大背景下，大宗商品價格持續維持強勢，廣發香港預計這一空白可能會被填補，例如中國鋁業（2600）、紫金礦業（2899）、贛鋒鋰業（1772）、中國宏橋（1378）。

至於市值覆蓋率最低的板塊—醫療保健業，縱使過去一段時間行業估值已經逐步回落到相對合理的區間之內，但廣發香港則預計相關股份獲納入的機會較細。原因是行業仍在劇烈波動的市況下，自去年下半年以來，受到集採常態化以及醫藥領域反壟斷深化的影響，恒生醫療保健指數的累計下挫幅度達到了54%。今年2月，行業龍頭藥明生物（2269）更被美國納入「未經核實清單」，以及FDA暫緩批准中國新冠藥物等消息影響，令醫藥板塊加速下挫。

高寶集團證券執行董事李慧芬尤其看好中國鋁業，因原材料價格預期持續上漲，這一類股份升值潛力大。（資料圖片）

李慧芬：首選中國鋁業

高寶集團證券執行董事李慧芬認為，今次恒指季檢未必會加大納入幅度，即使對今年年中有目標數目，但非必然，亦要因應市況視乎能否加快擴容。她認為，若然今次恒指公司選擇「鬆手」納入更多成份股，多次大熱倒灶的農夫山泉或迎來「染藍」機會，但認為始終公司欠缺爆炸性增長，未必是納入的首選。

然而，她傾向認為納入資源股的機會較大，認為「唔可能成份股無呢一類」。由於原材料是未來幾年的投資焦點主題，即使相關原材料股份並非今次「染藍」，日後仍會是大熱門。

李慧芬尤其看好中國鋁業，「入唔入（藍籌）都抵買，仲有得升」，她認為坊間不斷搶資源的情況下，原材料價格預期持續上漲，加上整體通脹壓力，這一類股份升值潛力大。她預計，中國鋁業中線有可能升至7元至9月元的水平，挑戰逾十年的高位。