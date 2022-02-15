第六輪防疫抗疫基金　予數碼港商業租戶及初創公司6個月租金寬減

數碼港表示，歡迎特區政府透過第六輪「防疫抗疫基金」，向數碼港的商業租戶及初創公司提供六個月的租金寬減，以紓緩數碼港的商業租戶在疫情持續下所面對的經營壓力及挑戰。

特區政府將於2022年4月1日至2022年9月30日期間，為數碼港的辦公室租戶、園區內及位於荃灣的Smart-Space共用工作間用戶，以及零售與食肆營運商，提供75%租金寬減。每個租戶可享租金寬減的租用面積以5,000平方呎為上限，預計約930家企業及初創公司將會受惠。

數碼港主席林家禮博表示，面對嚴峻疫情，本港創科行業及初創企業挑戰重重，不少初創的業務及擴展計劃均受影響，期望政府是次租金寬減措施，能協助創科中小企及初創企業紓緩營運及資金壓力。數碼港將繼續致力為初創企業提供平台及網絡，協助初創企業拓展商機，與數碼港社群企業共渡時艱，助力創科生態圈持續發展。

因應經濟不明朗因素及疫情挑戰，數碼港及政府一直積極支援社群初創及科技公司，並在2019年10月至2021年3月期間先後推出三輪合共為期一年半的租金寬減措施。在疫情持續下，數碼港的許多租戶和初創企業的商業和研究活動受到影響，是次租金寬減將能為數碼港社群內資源相對有限的中小企和初創企業，以及零售與食肆租戶，作出針對性支援，以減輕他們的經濟負擔及現金流壓。