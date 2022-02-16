中國及日本於去年12月減持美國國債　英國則增持

美國財政部周二（15日）公布的國際資本流動報告（TIC）報告顯示，美國以外地區所持的美國政府證券在2021年12月份達到創紀錄的7.74萬億美元。

據《華爾街見聞》周三（16日）報道，其中，12月份海外持有的美國國債總額，較11月按月增加了58億美元。

值得注意的是，美債的兩大海外「債主」 中國和日本結束此前連續二個月集體增持美債，12月份中日兩國紛紛減持美債。

日本12月所持美國國債下降230億美元，至1.3萬億美元。

中國12月所持美債下降122億美元，至1.07萬億美元。

而作為海外持美債第三大國的英國則在12月增持了254億美元的美債，達到6,474億美元。

英國增持254億美元美國國債

12月份所有海外淨購買的長期證券、短期美國證券和銀行資金流動的總和是524億美元的淨流出。其中，海外私人資金淨流出334億美元，海外官方資金淨流出190億美元。

海外居民增持美國長期證券的淨購買量為769億美元；海外私人投資者的淨購買量為775億美元。而美國國內居民則減少了他們所持有的長期外國證券，淨賣出376億美元。

具體來看國債，海外居民增持美國國債達120億美元，海外居民持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他託管負債則增加了467億美元。

受聯儲局緊縮政策及全球通脹的綜合影響，根據彭博美元現貨指數，美元在12月份貶值了0.8%。

彭博中國固定收益指數最新月報顯示，2021年，中國國債的總回報為874個基點，而美國國債是232個基點的虧損。月報認為，繼2021年跑贏美國國債後，中國國債或在2022年再度跑贏，因為即便聯儲局開始加息，人民銀行也不大可能收緊貨幣政策。