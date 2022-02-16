林建岳稱習近平主席指示　助提振香港各界戰勝疫情信心

國家主席習近平近日就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示，要求特區政府把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，中央部門和地方全力支援特區政府抗疫，並委託韓正副總理向行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷。

全國政協常委林建岳表示，習近平的重要指示，不但體現中央對香港疫情的高度重視和關切，更表明中央將全力支持香港抗疫，指出了香港抗疫的方向和目標，對於香港戰勝疫情有重大的指導意義，大大提振了香港各界戰勝疫情的信心。疫情之下香港各界更應攜手合作，貫徹人民至上、生命至上的抗疫理念，支持特區政府，動員一切可以動員的力量和資源，全力遏止疫情。

林建岳指出香港第五波疫情呈現大爆發態勢，確診及初步確診個案不斷創出新高，香港面臨抗疫兩年來最嚴峻的局面。在這個危急時候，習近平指示中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作，再次說明每當香港遇到困難時候，中央都會第一時間施以援手，祖國永遠是香港最強大的後盾。

林建岳又認為，習近平強調特區政府的主體責任，表明在抗疫上特區政府是第一責任人，必須肩負遏止疫情的重任，各界在這個時候更應該全力支持特區政府，配合政府各項抗疫措施。香港社會包括不同政黨、同鄉社團、地區組織以及商界，都希望為抗疫出一份力。特區政府應該全力動員這些力量和資源，上下同心，採取一切必要措施，齊心抗疫，共克時艱，確保香港社會早日復常。