疫情│港鐵︰向租戶提供租金援助　並贈醫護人員機場快綫車票

港鐵指，將根據個別行業及商戶，特別是中小型租戶的實際情況而評估其業務受影響程度，以不同形式的方案減輕商戶壓力，當中包括租金寛減，以及向因應政府防疫規例而需要關閉的表列處所的商戶提供特別援助，並與各商戶保持密切溝通。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，疫情嚴竣，不少業界都面對沉重的經營壓力，港鐵商場及車站很多商戶均為公司多年的合作夥伴，為了與大家共渡時艱，公司會繼續根據業務性質和規模、受影響的程度等，為商戶提供最適切的援助措施。

他又指，港鐵本身的各個業務，在新一波疫情亦受到不同程度的打擊，其中在非繁忙時段的乘客人數更顯著減少，公司會確保妥善運用資源，在應對經營壓力的同時，亦維持業務和包括租戶在內的持份者的可持續發展。

此外，為向一直站在抗疫最前綫的醫護人員表達支持及敬意，公司繼前年至去年向在亞洲國際博覽館社區治療設施工作的醫護人員送贈機場快綫車票後，將由今年二月中開始再次向他們免費提供往返博覽館站和市區的車票，今次亦會包括在北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護人員。公司每星期會送贈約三千張機場快綫車票予醫院管理局作分發，並會密切留意疫情情況，作出適切安排以支援醫護人員。

港鐵補充，公司植根香港，一直心繫社區。公司自二零二零年新冠疫症爆發後，已為旗下商場及車站受影響租戶提供租金援助措施。港鐵會繼續與社區攜手抗疫，期望香港早日戰勝疫情。