致同指SPAC可予私募基金多一個退出方法　惟不會挑戰IPO地位

致同（香港）會計師事務所發表《亞洲私募股權投資觀點2022》指出，去年首三季亞洲併購市場交易額按年升49%，全年亞洲私募股權交易金額按年增1.38倍。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飆指出，受惠於電訊﹑媒體和科技（TMT）行業枝獨秀，以及各地政府實施貨幣寬鬆政策，令市場資金充裕。

展望今年，由於疫情不穩﹑地緣政治局勢持續緊張，加上美國將加息，宏觀上存有不穩定因素，影響全年包括亞太區私募股權投資行業。

他指出歐美投資者佔全球私募投資行業一半，歐美經濟將影響亞太區投資。若美國大幅加息﹑經濟下滑，將影響投資私募股權行業情緒，投資內地時或較謹慎。不過內地今年政策會較寬鬆，預料兩大政治經濟體系會抵銷影響，又表示對今年亞洲私募股權行業前景仍審慎樂觀，內地私募股權投資市場仍是亞洲最受歡迎的投資目的地。

對於港交所（0388）開始容許特殊目的收購公司（SPAC）上市。湯飆指出SPAC可為私募基金退出投資增加多一個方法。惟他相信SPAC不會成為主流，亦不會挑戰IPO的地位。