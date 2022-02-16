大家樂製作3000個二人盆菜　透過社福機構轉贈予6000名基層人士

大家樂（0341）自2017年起舉辦「區區開年飯」，一直備受各界支持，這兩年因應疫情關係，大家樂集團靈活應變，改以「疫下新模式」﹕ 送遞「二人盆菜」予有需要人士享用，令他們在疫情下仍能感受到社會的關愛。今年大家樂更增加盆菜產量及擴大受眾群，為社會上不同群體加油打氣，與大家共渡逆境。

「區區開年飯2022」於農曆新年期間舉行，大家樂旗下品牌活力午餐及泛亞飲食合共製作逾3,000個「豐盛有營」二人盆菜，透過30個社福機構分發到全港各區服務中心及院舍，惠及約6,000名基層人士，包括長者、低收入家庭、殘障人士及少數族裔等。為顧及社會大眾對健康飲食的關注，「二人盆菜」的食材均由營養師精心選配，例如以瘦豬肉、馬蹄、豆腐及冬菇烤製而成的自家製獅子頭、非油炸鮮枝竹及原粒日本瑤柱等，更特別把盆菜煮得軟腍，以照顧長者及小朋友的飲食需要。除了中式傳統盆菜，亦特意製作100份「清真認證」的盆菜，以派發予基層少數族裔。

大家樂集團首席執行官羅德承表示：「新冠肺炎疫情爆發以來，我們堅持舉辦社區關愛活動，包括『區區開年飯』及區區『家』油社區支援計劃等，今年，我們樂見有更多社福機構參加『區區開年飯』，意味更多有需要的群體得以受惠。疫情對社會基層的生計構成長遠影響，因此各界對基層的關注更見重要。作為一家紮根香港的餐飲集團，我們希望繼續利用餐飲專長及資源，令有需要人士得到及時的幫助。」