疫情｜保協冀政府向合資格從業員發放1萬元抗疫津貼

香港人壽保險從業員協會指新冠肺炎疫情影響下，作為自僱人士的保險從業員卻備受忽視。保協會長謝立義表示，持續兩年的疫情，保險從業員面對十分艱難的狀況。當疫情於可見的未來仍然持續，希望政府可於第六輪政府抗疫基金中，為擁有強積金戶口的合資格保險從業員，以及向新入職不足一年而未有強積金戶口的保險從業員，發放1萬元的抗疫津貼。

保協亦向保監局要求多項進一步放寬臨時便利措施，擴大遙距投保產品範圍，至包括投資相連保險；簡化投保所需手續簡化投保所需手續，例如現有客戶現有客戶，指定金額或以下保費豁免以下保費豁免財務需要分析（FNA）要求、接受以電話確認客戶投保意向接受以電話確認客戶投保意向；加入遙距考試安排；以及為本年度9月需續牌的中介，自動延長六個月的有效日期。

另外，保協及保協慈善基金公布合共撥備100萬元，開設「新型冠狀病毒抗疫基金」，以支援因確診而未能繼續工作的從業員，不幸感染新冠病毒的會員和非會員，均可申請5,000元的援助。