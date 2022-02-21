阿里巴巴季績本周出爐　大行籲留意五點　電商業務增長勢放緩

阿里巴巴（9988）周四（24日）公布第三季業績，綜合券商預測，按非公認會計準則，預計淨利潤按年下跌16%至35%，介乎380億至493億元人民幣。

阿里巴巴管理層在第二財季的報告中提到，因應當前宏觀經濟狀況及競爭環境，故下調2022財政年度的總收入指引，預計全年總收入按年僅增長為20%至23%，恐是創成立以來最慢的增速水平。

阿里巴巴在中期業績下調全年收入增長預測。（路透社）

關注內需消費情況

受累於內地消費放慢，作為中國電商巨頭的阿里巴巴難免備受打擊。大行瑞信認為，內地消費增速放慢，加上雲業務表現令人失望，料拖累阿里巴巴客戶管理收入（CMR）表現，預期第三季度整體收入按年增長10%，經調整EBITDA則按年下跌三成。

瑞信提出五大關注點，包括直播帶貨的前景、阿里管理層架構變動的經營狀況、對內需消費的看法、新業務虧損對整體業績影響，以及公司支撐股價的行動。

艾德證券期貨董事陳政深認為，阿里巴巴即將公布的第三季業績，即截於去年12月底止三個月，期內國內零售增長放慢，對於阿里而言相對負面，無可避免。不過，他認為其核心商業即電商業務未至於出現倒退，預計營業額增長放慢，由中雙位數跌至低雙位數，更悲觀可能見單位數增長。

阿里雲業務牽涉大量用戶數據，料持續受監管部門關注。（Getty）

股價或受政治因素影響

至於阿里另一重點收入—雲業務，陳政深認為看法較為中性，始終雲業務佔整體並非太大份額。但雲業務被視作為未來長期的催化劑，當有關業務牽涉大數據、用戶規模等，便容易扯上監管問題，預計未來幾季仍受制於監管方。

股價方面，阿里巴巴業績前重上120元水平，陳政深認為可能是業績前炒上，績後恐再現跌勢。他補充，股價不限於業績表現，同時亦要留意政治因素影響。近日浙江杭州前市委書記周江勇被「雙開」，罪狀包括支持資本無序擴張、應私營企業主請托違規選拔任用幹部、利用職務便利謀利等。陳政深指，鑒於阿里巴巴總部位於浙江杭州，市場或多或少憂慮阿里巴巴持續受監管影響，「監管方面，中短期無運行」。