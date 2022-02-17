零售管理協會：疫情下零售業「有史以來最差」　籲業主減租

第五波疫情急速於各區擴散，政府早前收緊限聚令，零售管理協會表示，現時零售商即使未被強制停業，不少店舖的情況已猶如停業，協會呼籲業主減租，同時向政府提出三大訴求，包括以有效措施，強制商鋪業主與零售商同舟共濟，第五波疫情下商場免收底租，只收營業額按百分比的抽成；街鋪租戶租金減一半。

另外協會希望政府將零售業納入新一輪防疫抗疫基金，當中亦包括考慮推出新一輪保就業計劃；以及疫情舒緩後，推出新一輪電子消費券。

上半年銷售額將錄得負增長

零售管理協會主席謝邱安儀於網上會議中表示，第五波疫情爆發的初期，協會估計本港上半年零售銷售額按年持平，惟目前疫情嚴峻，預料上半年銷售額將錄得負增長。

問到新一波疫情會否引致裁員及結業潮，她指現時絕大部份零售商仍咬緊牙關，與員工共渡困境，保留職位及底薪，惟情況可以持續幾耐，取決業主幫助有幾大。

協會於2月14至16日期間，訪問22間公司，涉及3,900間店舖，聘用逾7.4萬員工，結果顯示與新社交距離措施實施前一星期比較（以2月3日至2月9日為基數），零售商銷售額錄雙位數跌幅，當中七成公司有約兩成生意下跌，部分跌幅更達到六成。

料疫苗通行證實施或令人流進一步下跌

有三成受訪公司亦估計，2月17日至23日生意跌幅達兩成至六成；又估計本月24日實施疫苗通行證後，跌幅將進一步擴大，七成受訪公司認為，措施或導致商場店舖人流及生意額下跌一半或更多；八成公司估計街舖人流及生意額亦會同告下跌，但跌幅將會較商場舖少。百佳超級市場董事總經理任良安補充，按政府向零售商發放的指引，許多情況及責任仍未能釐清，商戶會與當局商討，並配合執行。

農曆新年零售表現方面，與2020年比較，有八成受訪公司銷售錄得跌幅； 四成跌幅達40%；若與2018年比較，九成受訪公司錄得80%銷售跌幅。

七成未收到業主任何租金支援

店舖減租方面，七成公司指仍未收到業主任何租金支援，一半公司更稱業主態度強硬，謝邱安儀表示，就算有減租的幅度由一成至四成不等，惟強調只屬少數，第五波疫情下零售業「有史以來最差」，零售數字或重返2020年低迷水平。

她又表示，雖然去年零售業曾見反彈跡象，惟香港一日未通關，沒有旅客下，「零售業都講唔上復甦」，因此公開呼籲，政府及業主提供支援。