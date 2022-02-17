新地：兩酒店申請用作社區隔離用途　料提供約1000個房間

新地（0016）表示，感謝國家全力支援香港抗疫，將全力支持特區政府抗疫工作，包括安排旗下酒店參與社區隔離設施酒店計劃，及在各區主要商場播放政府「疫苗通行證」宣傳影片等。

措施包括:

1. 提供約 1,000 個酒店房間作社區隔離用途

新地得悉政府希望將部分酒店用作社區隔離用途後，第一時間積極響應。旗下兩間酒店已向政府申請參與社區隔離設施酒店計劃，如獲批准將可提供約 1,000 個房間，作為輕度或無症狀患者的隔離治療設施，紓緩社會對隔離設施需求。

據了解，其中一間為九龍東皇冠假日酒店。新地表示，衷心感謝酒店員工在疫情當前的無私付出，緊守崗位以支援政府社區隔離安排。

2. 全方位加強抗疫宣傳教育

為加強市民對最新防疫措施的認識，新地各區主要商場、新地管理的主要物業 (包括住宅、工廈和寫字樓)將會播放政府的「疫苗通行證」宣傳影片。該影片亦會上載在新地的物業管理手機應程式 「SoProp」 和「生活樂」，方便數以十萬計的居民了解最新安排，協助即將實施的「疫苗通行證」順利展開。

3. 為香港打氣

全港最高的環球貿易廣場將會由今晚起在外牆展示打氣標語「上下一心 共同 抗疫」，傳遞正面訊息，鼓勵各界齊心合力對抗疫情。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，國家主席習近平對支援香港抗擊疫情作出的重要指示，動員中央各有關部門和地方馳援香港，為全港市民打下了一支強心針， 體現祖國永遠是香港的堅強後盾。

他指，當刻疫情嚴峻，新地十分感謝中央的殷切關懷，也一如既往全力支持特區政府抗撃疫情，期盼各位市民更須要上下一心，共同抗疫。為保障自己和家人健康，鼓勵還未接種疫苗的市民儘快行動，並願疫情早日退卻，經濟民生恢復正常。