前儲局官員：聯儲局須讓市場崩盤控制通脹

瑞士信貸分析師、前聯儲局官員Zoltan Pozsar表示，聯儲局無法控制商品價格通脹，可以控制服務通脹。為了改善勞動力供應，聯儲局應該嘗試引入波動性，以調整房價和風險資產——股票、信貸類產品和比特幣。換句話說，風險資產全面崩盤。

據《華爾街見聞》報道，Pozsar寫道，我們需要Volcker時刻（Volcker moment），其中的Vol代表波動性（volatility）。換句話說，聯儲局需要讓市場崩盤。

為什麼呢？因為聯儲局發現自己處於雙輸局面，兩種選擇都同樣具有毀滅性——引發經濟衰退VS市場崩盤，甚至更有可能的是，兩者兼而有之。

Pozsar總結了聯儲局的困境。聯儲局面臨着一個大問題：通貨膨脹。有兩種方法可以減緩通貨膨脹：提高短期利率，或是迫使長期利率走高。從歷史上看，聯儲局利用加息來製造衰退，產生市場疲軟，從而控制通脹（「機會主義通貨緊縮」）。鑑於聯儲局「更新的雙重使命」——低失業率，以及政治上需要的再分配（讓底層收入的人收入增長穩固），聯儲局旨在通過衰退方法來減緩通脹是不可想象的。今天的加息，是要在沒有衰退的情況下減緩通貨膨脹，而這在聯儲局歷史上是從未成功實現過的。

通脹情況很複雜。在過去的二十年中，商品價格是穩定通脹的來源，這給了聯儲局寶貴的時間和掩護，來弄清楚如何使用政策利率來控制服務業的通脹。然而現在形勢變了。商品通脹現在是順風，而不是逆風。供應鏈和分銷瓶頸無處不在，商品通脹不會消失，也許會放緩，但不會消失。過去為聯儲局提供掩護的東西現在暴露了它：商品價格通脹現在是一個問題，與此同時服務通脹也是一個問題。「我們需要在昨天就解決這個問題。」

聯儲局的領導層們知道他們能控制什麼，不能控制什麼。他們明白，除非他們通過經濟衰退來抑制需求，否則他們無法控制商品價格。他們也知道，他們對服務通脹有很大的控制力。

Pozsar認為，聯儲局應該避免衰退，因為衰退將粉碎通脹中唯一好的方面——工資通脹。鮑威爾必須做點什麼，那就是加劇市場波動，換個詞來說，就是讓市場崩盤。「波動性是風險偏好和風險資產的最佳警察。為了改善勞動力供應，聯儲局可能會嘗試引入波動性，以調整房價和風險資產——股票、信貸類產品和比特幣。」換句話說，風險資產全面崩盤。Pozsar相信，風險資產價格降低不會扼殺增長。

Pozsar甚至表示，也許聯儲局應該在3月份加息50個基點，不再開新聞發布會，並在第二天出售500億美元的10年期美債。也許FOMC成員們說得太多了。他們不會讓市場去猜測。他們這樣做抑制了波動性。

財經金融博客Zerohedge評論道，這位前聯儲局工作人員的建議是，讓市場崩盤，來控制通脹。

Pozsar現年42歲，出生於匈牙利，因準確預測逆回購等神秘市場的動向而聞名，是最受尊敬的華爾街策略師之一。在2015年加入瑞信信貸之前，Pozsar曾在美國財政部和紐約聯儲工作。

無獨有偶。此前花旗集團的Matt King表示，聯儲局只能通過抑制需求來降低通脹，在這種情況下，需要放緩經濟增長才能緩解通脹壓力。