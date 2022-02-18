港股借俄烏衝突回調　恒指今季檢　消費股呼聲高｜港股早評

烏克蘭局勢擦槍走火，各方衡量衝突升溫的可能性，美股借俄烏問題再度回調，道指收跌逾600點，創2022年迄今最大單日跌幅、納指挫近3%。市場避險需求增，金價突破千九美元大關創八個月高，港股將受壓，再度考驗百天線(約24400點)支持力。另外，今日收市後恒指季檢，中金指農夫山泉（9633）及翰森製藥（3692）等多間股份有望「染藍」。



烏克蘭局勢擦槍走火，商品市場變動顯示投資者避險需求急增，資金棄股市轉投傳統避險功能的黃金及債市，走勢上不利港股。先有金價八個月來首次突破千九美元大關，同時美債受捧，十年期債息跌近8個點子，報1.96厘，兩年期債息亦跌穿1.5厘水平。至於美股再遇沽壓，三大指數急挫1.8%-2.9%。

可見短線股市表現，將受烏克蘭局勢、各國元首的政治表態所左右，港股連續兩日反彈後，今日難免跟隨外圍下跌，可留意近日的明顯支持位，屆百天線水平(約24400點)能否再次發揮承接力。

股份方面，可留意科技股表現。首先隔晚美國科技股成重災區，晶片龍頭股英特爾公布全年業績展望勝預期，股價仍受壓，收市跌逾1%，盤後市場續向下。集團預計全年調整後每股收益3.50美元，預期3.44美元。

阿里美股靠穩 和騰訊旗下電商遭美列「惡名市場」清單（資料圖片）

阿里美股靠穩 和騰訊旗下電商遭美列「惡名市場」清單

另一方面，美國貿易代表辦公室宣佈，由騰訊和阿里巴巴運營的電子商務網站被列入「惡名市場」實體清單，意味着這些實體涉嫌銷售或協助銷售假冒商品。

貿易代表辦公室在聲明中說，騰訊的全球速賣通和微信電商生態系統據報為大量偽冒商標活動提供便利。

不過，騰訊和阿里巴巴電商平台，以往不時出現協助銷售假冒商品的指控，隔晚阿里巴巴美股表現未見受壓，收市跌不足1%。

恒指季檢料納消費股

此外，恒指公司將於今日公佈季檢結果，市場除了關注今次納入哪些個股之外，更留意是次納入指數的個股數目。中金發表研究報告，由於今次為半年度調整，加上恒指的系統性正在改革中，故預計調整幅度較大。該行預測京東健康（6618）、思摩爾國際（6969）、農夫山泉（9633）、翰森製藥（3692）、中國飛鶴（6186）、中升控股（0881）、中芯國際（0981）、中國燃氣（0384）有望「染藍」。

廣發香港發表報告，則認為必需/非必需消費業存在很大的納入空間。該行指出，考慮到目前板塊的市值覆蓋率還未達標，只有44.9%，仍存在較大的納入空間。