「微信女」唱高散貨後華麗鬆人　突破證券條例三大「盲腸」｜刁佬

上文提到「微信女」這兩年聲名狼藉，但至今仍未見第一滴血，是因為監管機構打擊不力？還是「微信女」神通廣大，能遊走於法律罅隙而不被捉呢？

首先，如果你認為香港監管機構打擊不力，刁佬作為業內人士可真要跟你死過！因為觀乎聯交所和證監會兩大「門神」近年對打擊殼股的力度和審批中小企上市的嚴苛程度，刁佬可以人格擔保人家執法不單勤力，甚至是「不遺餘力」。 不信的話，大可上證監會網站看看，當中就有一個名為「執法消息」的欄位羅列出其執法案件的消息，單是2021年就有60單執法消息，即平均每個月五單，以政府機構來說，可謂「現代雷鋒」、敬業樂業的典範。

但仔細一看，過去兩年卻未見證監會有把「唱高散貨」和 「微信女」這兩大惡棍定罪的消息，反而更多的是上市公司相關人員未有及時披露內幕資料 (「Inside Information」) ，或未有妥善處理反洗黑錢 (「AML」) 的步驟。究其原因，刁佬相信是由於「唱高散貨」雖則令人「髮指」，但難言「罪行」，就算成功立案起訴，也難有足夠證據把當事人入罪。

證監會單是2021年就有60單執法消息。﹙網頁截圖﹚

如早兩回所講，證監會早於2020在其《執法通訊》中便有指出「唱高散貨」騙局屬於操縱股票市場的手法之一。當中並指出相關行為可能干犯以下罪行︰

1.虛假交易 (《證券及期貨條例》第274 及295 條 )︰如果任何人意圖制造「某事情」以致某香港上市股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，則已可能構成虛假交易。舉例來說，「某事情」可以是指「虛售交易」（即就某股份進行不涉及實益擁有權變動的交易）及「對盤交易」（即交易者提出以某個價格購買股份，而該價格與他或她擬售賣有關股份的售出價大致相同）。

2.操縱證券市場 (《證券及期貨條例》第278 及299 條)︰如果任何人意圖誘使另一人買賣某上市股份，並就該股份訂立兩宗或多於兩宗的交易，藉以推高或推低該股份價格，則可能發生操縱證券市場的行為。

3.披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易 (《證券及期貨條例》第277 及298 條)︰ 如任何人披露或散發虛假或具誤導性的資料，而有關資料相當可能會誘使他人在香港購買或售賣某股份，則可能發生披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易的行為。

從定義中看到，頭兩項罪行都需要有實質股份「交易」作為前提， 如「微信女」只用言語「唱高」而不涉及任何交易，則難構成罪行。故較有可能中招的就只剩下第三種罪行 (即「披露虛假或具誤導性資料」) ，但僅憑一句「老細， 禾聽邊個邊個講，呢隻嘢會爆升啊，買番幾手啦」的說話，按理也很難讓人入罪。

但證監會這段時間不斷高調打擊，今次幟哥事件還要開埋記者招代會，難道有殺手鐧，否則不會打沒把握的仗吧？當中有何玄機，刁佬下期再分解。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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