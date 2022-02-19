尼泊爾籍保鏢確診　李澤鉅檢測陰性　仍有咳嗽須自我隔離

長江實業主席李澤鉅昨日﹙18日﹚抱恙辭謝出席中聯辦抗疫會議。由於他近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞，故做新冠病毒測試。長實最新指，李澤鉅的新冠病毒測試結果呈陰性，但現時仍有咳嗽症狀。

據悉，李澤鉅尼泊爾籍保鏢確診，雖然李澤鉅檢測呈陰性，但目前仍須繼續自我隔離。

集團補充，李澤鉅接獲各方友好之問候，謹此衷心多謝各界關心。同時，他恭祝大家在虎年身體健康，走出新冠病毒疫境。

昨抱恙辭謝出席中聯辦抗疫會議

中聯辦駱惠寧主任昨日下午主持召開「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會(視頻會議)，李澤鉅因身體抱恙，辭謝出席有關活動。他原訂在活動上發言，講辭內容如下︰

「我們十分感謝中央對香港抗疫方面的各種支持，與港同心抗疫。我們一直積極響應政府號召,以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻,隔離設施嚴重不足，集團旗下四間酒店將提供超過 3000 個房間用作社區隔離設施,以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。同時,集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等。

我呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。」