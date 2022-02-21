恒指考驗二萬四承接力　海底撈盈警　商湯成科指新貴｜港股早評

恒指連升兩周後，在美聯儲加息預期及烏克蘭事件影響而借勢回落，全周累計挫近600點，並失守百天線(約24400點)。上周五美股三連跌，道指再跌逾200點，料恒指沽壓增，測試二萬四大關承接力度。股份方面，恒指添兩新貴，分別是早前呼聲甚高的農夫山泉，以及第三度染藍的聯想。



美股連跌兩周，道指、標普500指數及納指全周累挫1.6%-1.9%。上周五中概股普遍亦跟隨大市向下，三大中資電商龍頭股捱沽，阿里巴巴跌4.4%，京東跌3.6%，拼多多更挫6.1%，料今日港股中資科技股跟隨下跌，特別是上周五急挫的美團，主因中國發改委提倡外賣平台減費，發文件引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。市場憂美團面對減價壓力，觸發股價挫至半年低。

海底撈去年全年股價累挫七成，反映投資者對其業務轉差見紅、疫情下大幅關閉門店的消息，提前作出反應。

海底撈盈警 下半年虧損擴全年最多蝕45億

另外，內地火鍋連鎖店海底撈最新公布盈警，截至去年12月底止年度，董事會預計集團轉盈為虧，料全年蝕38億至45億元（人民幣．下同），2020年同期錄得純利3.09億元。

從虧損金額看，集團之前公布中期虧損已經9.64億元，即是去年下半年虧損為逾28億至35億元左右，虧損幅度以倍數增長，可見下半年疫情重燃，以及過百家餐廳分店關停的影響力。

從股價角度看，海底撈去年全年股價累挫七成，反映投資者對其業務轉差見紅、疫情下大幅關閉門店的消息，提前作出反應。今日股價即使受壓向下，不過相信幅度不會過急。

恒指添兩新貴

最後，恒指公司上周五季檢，新增兩隻恒指成分股，分別是第三度染藍的聯想，以及多次熱門股農夫山泉（9633），沒有成分股被剔出。今日可留意股價表現。截至1月31日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約457億美元。與恒指、國指和科指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約223.4億、40.7億和59.6億美元。

另外，值得一提的是上市個多月的商湯（0020），今次亦成科指新貴，而且權重達3.94%，估計被動資金淨買入達18.32億元。此外，電動車新勢股理想汽車（2015）及小鵬汽車（9868）今次亦雙雙獲納入科指。反之，同程旅行（0780）、微盟（2013）及汽車之家（2518）皆遭剔出。