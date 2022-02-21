疫情｜恒生銀行捐千萬元抗疫　購買物資予有需要長者及基層家庭

香港近日受疫情的嚴峻衝擊，恒生銀行上下一心推出「抗疫同恒」計劃，銀行將捐贈1,000萬元全力支持香港抗撃當前新一波疫情， 與社會攜手同心抗疫。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示﹕「恒生銀行以香港為家，我們一直致力防疫抗疫，以適時為社區提供支援。就新一波疫情來襲，經我們與夥拍的非牟利機構保持溝通，瞭解到長者和基層家庭在當前環境，無論是在物資或情緒上更需要及時的支援，所以我們希望透過捐贈1,000萬元的『抗疫同恒』計劃，提供包括快速測試套裝、口罩及消毒用品的抗疫包，惠及有需要的長者及基層家庭。我們並與香港家庭福利會開設抗疫及情緒支援熱線，傾力支持香港全城抗疫行動。同時，恒生義工團隊亦會與香港中華基督教青年會合作聯繫有需要人士，尤其是長者，以進一步提供適切的支援。」

「抗疫同恒」計劃包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試，75萬個口罩及消毒用品等防疫物資，先轉贈予25,000個長者及基層家庭，以及將5,000劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。

與此同時，恒生與香港家庭福利會合作開設「恒福」抗疫及情緒支援熱線，為在疫情中出現憂慮或受情緒困擾人士及照顧者提供心理支援服務，以及相關的健康和抗疫資訊。抗疫及情緒支援熱線會由專業人員及已受訓練的家福會職員提供服務。另外，恒生義工亦會與香港中華基督教青年會合作，發揮關愛社區的精神，保持聯繫有需要的家庭及長者，並提供各項健康資訊。