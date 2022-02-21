疫情｜滙豐捐1億　支持香港紅十字會推熱線電話及派發心意包

本港爆發第五波新型疫情。滙豐（0005）宣布，透過滙豐銀行慈善基金捐出1億港元抗疫，支援有需要人士。

是次捐款將首先支持香港紅十字會，推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」，向需要檢疫、家居隔離及其他有需要人士，提供心理支援和健康資訊。同時，會為有需要人士送遞心意包，內有檢測包、食物、家居清潔用品，以及常用緊急藥物。滙豐將於稍後公布計劃及其他項目的詳情。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，自己於滙豐35年的生涯當中，親身感受到滙豐銀行慈善基金帶來的正面影響。滙豐致力與香港社區並肩同行、共同抗疫。面對疫情的挑戰，我們義不容辭，從慈善基金再捐出1億港元解決社區燃眉之急，並與香港紅十字會合作，推出相應的項目。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，鑑於本港疫情嚴峻，希望加強支援長者和弱勢社群，確保他們不會缺乏包括藥物、抗疫用品等生活所需。長遠而言，會繼續推出不同項目，幫助社區恢復元氣，逐步走出疫情的陰霾。

滙豐表示，自新型冠狀病毒爆發以來，滙豐銀行慈善基金已合共捐出超過1.7億港元，提供短、中、長期的支援，減輕弱勢社群的財政負擔、提升社區身心健康。此外，滙豐推出多項紓緩措施，協助個人及商業客戶緩解短期經濟壓力。