政府：最新失業率維持3.9%　疫情惡化為勞工市場帶來進一步壓力

政府統計處公布，2021年11月至2022年1月經季節性調整失業率為3.9%；與2021年10月至12月的數字相同；至於就業不足率由之前的1.7%，上升至最新的1.8%。

總就業人數由2021年10月至12月的3,680,700人，下跌4,200至至3,676,500人，同期總勞動人口亦減少逾萬人，至3,811,700人。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓。雖然失業率維持於3.9%，但同期就業不足率轉為上升0.1個百分點至1.8%。按行業分析，餐飲服務活動業的失業率在較上一個三個月期間上升0.3個百分點至6.2%；藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升1.3個百分點至5.3%。

這是由於本地疫情在2022年一月惡化，阻礙了這些行業的活動；另一方面，多個其他行業的失業率繼續下跌，當中製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的跌幅較為顯著。

展望未來，羅致光表示，最近本地疫情惡化將會為勞工市場帶來進一步壓力。第六輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及67,000個企業、40,000架交通工具的營運者和750,000名人士。

然而，勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。因此，社會各界必須團結一致，同心合力，配合和支持政府的抗疫措施，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。