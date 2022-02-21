財匯局成立可持續發展及氣候行動工作小組

財務匯報局（財匯局）成立了可持續發展及氣候行動工作小組 (工作小組)，旨在因應財務及可持續發展匯報的全球發展，向財匯局董事局就應考慮的策略行動提供高層次建議，當中應包括為該局制定與《香港氣候行動藍圖 2050》一致的氣候行動藍圖。

工作小組由多元化的頂尖專家組成，包括來自機構投資者、行業協會、專業機構、上市實體及審計專業的主要持分者：周尚颐博士（召集人）、謝秀玲、許淑嫺、Melissa Brown、丘培煥、朱景豐、Jamie Allen、梁秀美、吳帕特。

財匯局行政總裁馬力先生表示，作為與國際接軌的獨立核數師監管機構，該局致力於提高財務匯報質素。而近年來，高質素財務匯報對環境、社會和管治（ESG）的因素愈加重視。在工作小組成員的睿智帶領下，該局已準備就緒，推動有建設性的舉措，以加強投資者對於融合了 ESG 因素的優質財務匯報的信心。

財匯局主席黃天祐博士表示，鑑於上市實體可持續發展匯報的要求不斷變化，以及財務匯報與可持續發展匯報之間的聯繫愈趨密切，他對財匯局能受益於工作小組成員的專業建議和集體智慧，就該局監管職能及所監管及營運的市場採取相關策略行動，寄予厚望。

黃天祐補充，他有信心，工作小組成員的策略見解和建議，有助支持該局進一步提升本港作為具競爭力國際金融中心和商業樞紐的地位。