美國宣佈對俄羅斯首批制裁措施　歐盟跟隨

在俄羅斯簽署法令承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」後，美國宣佈首批對俄制裁措施。

綜合媒體報道，美國周一宣佈對俄羅斯實施金融制裁，並警告說如有必要，準備實施更多制裁。歐盟輪值主席國法國表示，歐盟將對俄羅斯實體和個人實施制裁，並譴責普京在烏克蘭問題上發表的講話。

俄羅斯總統網站消息，俄羅斯總統普京2月21日晚簽署命令，承認烏克蘭東部的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」。美國總統拜登對此表示譴責，已宣佈首批對俄制裁措施。

較早前，普京與法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨通電話，告知他即將簽署有關承認「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」的命令。馬克龍和朔爾茨對這一事態發展表示失望，同時表示願繼續就有關問題保持接觸。

烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體表示，已經和白宮針對過去幾小時發生的事情進行了討論。並召集了國家安全和國防委員會。此外和英國首相約翰遜的會談也在計劃中。

美國、英國和法國要求聯合國安理會立即就烏克蘭局勢召開會議。美國總統拜登對俄羅斯的舉動表示譴責，美國已宣佈首批對俄制裁措施。

英國外交大臣特拉斯表示，莫斯科承認烏東地區「獨立」是對「烏克蘭主權和領土完整的攻擊」，也標誌着明斯克協議的終結。英國政府證實，將宣佈對俄羅斯實施制裁，以回應普京的聲明。如果」入侵」發生，制裁預計會更進一步。