美聯儲官員：如果通脹太高　3月將正式討論加息50基點

美聯儲3月FOMC會議日益臨近，美聯儲主席鮑威爾此前的言論已經預示了3月即將加息的節奏，而現在全球市場關注的焦點是，究竟加多少。

據《華爾街見聞》報道，2月21日，在美國加利福尼亞舉行的美國銀行家協會會議上，美聯儲理事Michelle Bowman建議，如果接下來的通脹數據仍舊高企，那麼下個月可能會將利率提高50個基點。

她對此表示：

我支持在下次的3月會議上聯邦基金利率，如果經濟按我預期的那樣發展，未來幾個月（還）將適當加息......我和所有的同事都在密切關注數據，以此判斷3月會議上加息的適當規模。

此外，當Bowman被問及她是支持增加50個基點還是25個基點時，她指出這個問題「是我們在即將舉行的FOMC會議上所要解決的」，她認為：

從現在到那時（3月會議），我們將繼續關注經濟發展情況，並了解形勢究竟是在改善還是惡化，這一點非常重要......在這一點上，我認為現在下結論還為時尚早。

她還補充道：

經濟如何發展將決定我對2022年及以後加息和縮表節奏的看法......我的目的是採取有力措施來降低通脹，是其回到2%的目標區間，同時保證經濟走上正軌。

關於縮減資產負債表的節奏，Bowman指出美聯儲將在3月初結束購債，並「在接下來幾個月中採取進一步舉措，即停止對到期債券再投資來進行縮表。」

彭博社分析道，Bowman很少在公開場合評論美聯儲的貨幣政策但是在每次FOMC上都投票。目前她是最新一位明確表示，希望通過從接近零的基礎上提高利率並縮減「臃腫」的資產負債表，以此撤回疫情大流行期間的刺激政策。

但關於緊縮節奏美聯儲內部仍存分歧，不同官員之間對於採取何種積極措施的看法有所不同。

據彭博社透露，2月18日另外兩位美聯儲核心官員被提名為副主席的Lael Brainard和紐約聯儲主席John Williams表示，他們做好準備在3月加息，但是 Williams反對直接加息50個基點，並指出「一開始就邁出一大步」難以令人信服。

就像Bowman所說，相關重要數據將在一定程度上決定美聯儲接下來的政策方向，其中2月25日將公布美國1月核心PCE物價指數，另外3月10日還將公布2月的CPI指數。另外，俄烏緊張局勢的發展形勢也將成為重要考量。