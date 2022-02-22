滙豐祈耀年︰加息為收入帶來增長勢頭　疫情對本港經濟影響短暫

滙豐控股﹙0005﹚今日﹙22日﹚公布去年業績後，舉行分析員及媒體會議。滙控去年貸款增長約1%，集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)預期今年有中至高單位數的增長，主要因為去年貸款市場受疫情拖累，惟今年隨經濟復甦而取得增長，特別是英國零售銀行及批發銀行業務等。

祈耀年預期，加息預期升溫下，集團有形股本回報率將於明年超過1０％，原先預期提早⼀年，「加息為未來收入帶來增長勢頭。」

去年中內房爆發債務危機，祈耀年明言，內地房地體市場仍有不明確性，目前判斷內房信貸會否帶來更多損失，仍然言之尚早。但他認為今年初市場情緒也轉好，而集團仍有具質素的客戶。

雖然本港首季受疫情打擊，但祈耀年認為，香港基礎良好，防疫措施只對經濟有短期影響，相信今年較後時間能回勇，不會影響香港作為國際金融中心的前景。他續稱，如果疫情在次季有所緩和，本港財富管理銷售將會大幅反彈。

將在亞洲找尋收購機會

祈耀年又指，內地及香港市場都有很強勁的內部需求，並以跨境理財通連結兩者，中長期仍有強勁增長。

另外，滙控財務總監邵偉信在分析員會議上表示，集團股息派付比率將以40%至55%為目標範圍，而去年每股派0.25美仙，為區間下限，但相信今年及之後派息比率會更高。

談及未來收購步伐，祈耀年表示，將會在亞洲地區找尋收購機會，特別是財富管理及保險業務。