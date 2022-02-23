財政預算案｜料港首季經濟不容樂觀　將成立數字化經濟發展委員會

【12:30】

財政司司長陳茂波指出，為了進一步為大灣區提供優質便捷的貨運服務，香港機場管理局（機管局）計劃發展香港機場與大灣區之間的「海空貨物聯運」。機管局會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在預先完成安檢後無縫運達，再利用香港的國際航空網絡，無需重複安檢程序直接轉運到世界各地。國際空運貨物亦可套用上述相反路線進口內地。機管局已於去年年底開始利用香港國際機場現有的設施逐步推進海空聯運先導計劃，以具體測試及建立整套操作流程。

他又指出為了進一步為大灣區提供優質便捷的貨運服務，香港機場管理局（機管局）計劃發展香港機場與大灣區之間的「海空貨物聯運」。機管局會在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在預先完成安檢後無縫運達，再利用香港的國際航空網絡，無需重複安檢程序直接轉運到世界各地。國際空運貨物亦可套用上述相反路線進口內地。機管局已於去年年底開始利用香港國際機場現有的設施逐步推進海空聯運先導計劃，以具體測試及建立整套操作流程。

【12:15】港將成立數字化經濟發展委員會 推動創科發展

財政司司長陳茂波在新一份 《財政預算案》表示，創新科技發展是世界大潮流，也是不同經濟體核心競爭力的體現。創科產業既是經濟新增長點，也可提升其他行業的生產力。對香港來說，無論是新優勢產業的發展，抑或是傳統產業的轉型升級，都需要創科的引領，因此要着力推動創科發展。

經濟要邁向高質量發展，數字化是必然趨勢。通過搜集經濟體系內各式各樣的數據，並將之數字化、加以整理和分析，可幫助本港更好認識整體經濟及各個環節的運作，從而提升效率，推動創新。對企業來說，數字化有助轉型賦能，提質增量、激發創新。為加速數字化經濟進程，本港將成立一個「數字化經濟發展委員會」，成員包括專家學者，業界精英，以及相關政府官員。

陳茂波指，創科發展除了促進經濟增長及創造就業機會，推動「再工業化」及提升製造業的競爭力，亦有助各行各業數碼轉型。本屆政府已投放超過一千三百億元於創科發展，近年成果漸現。他會在預算案增撥資源，持續強化整個價值鏈及創科生態圈。

【11:12】

財政司司長陳茂波以視像方式發表本屆政府任內最後一份財政預算案，他指出，雖然環球經濟進一步復蘇將支持香港今年的出口表現，但近月本地第五波疫情急劇惡化，蔓延各區，各種限制措施進一步收緊，市面人流驟減，消費和經濟氣氛受到嚴重打擊，香港經濟和市民生活均承受極大壓力。

他表示，為了成功抗擊疫情，政府將大力加強各項檢測及抗疫工作，短期內經濟活動難免要繼續面對沉重壓力，其中以消費相關的行業為甚，失業和就業不足的狀況亦會轉差，第一季的經濟表現不容樂觀。

若維持「動態清零」消費投資需求料重拾動力

他強調，成功抗疫是保障經濟和民生的關鍵。憑藉國家的堅實支持及全力幫助，特區政府和全社會都必須齊心抗疫，盡速戰勝疫情。只要最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，消費和投資需求料會重拾動力。

他指，疫情穩定亦將為與內地恢復有序「通關」創造條件，從而為經濟注入更大的動力。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，我預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長介乎百分之2至3.5％。

外圍通脹高企的情況料會持續一段時間，本地成本壓力也會隨着經濟復蘇逐漸上升。另一方面，住宅租金的上升壓力仍然輕微。綜合各項因素，政府預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1％和2％。

他認為，在國家經濟持續穩步向前並朝高質量發展，「十四五」規劃為香港經濟發展明確了定位和方向，可憑藉「一國兩制」的優勢，及傳統產業如金融業的迅速發展，並考慮到經濟在疫後仍有追趕式增長，預測香港經濟在2023至2026年間，平均每年實質增長3％，稍高於疫情大流行前的十年2.8％的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5％

政府預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1％和2％。（陳茂波fb圖片）

去年全年經濟增長6.4％

去年方面，陳茂波指環球主要經濟體的需求大幅反彈，亞洲地區的生產和貿易活動暢旺，香港的整體貨物出口維持強勁，全年合計實質大幅上升19％，較2018年的高位超出10.9％。

由於區內貿易往來持續活躍，香港的運輸服務輸出回升，金融服務輸出亦進一步增長，令整體服務輸出全年錄得1.1％的輕微增長，但因訪港旅遊業近乎停頓而仍遠低於經濟衰退前的水平。

他又指，本地疫情自去年五月起至年底維持穩定，就業和收入狀況持續改善，加上消費券計劃的推動，私人消費開支全年反彈5.6。營商前景趨向正面，投資開支上升10.1％。

香港整體經濟在二零二一年顯著復蘇，增長6.4％，扭轉之前連續兩年跌勢；經季節性調整的失業率由去年年初7.2％的高位，大幅回落至最新的3.9％。

去年樓價升3％

由於本地經濟持續復蘇和進口價格升幅加快，消費物價通脹在2021年逐步上升，但受早前私人房屋租金下跌影響，消費物價指數的升幅保持溫和。撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通脹率為0.6％，較前年低0.7個百分點。

至於去年上半年住宅物業市場暢旺。不過市場氣氛在去年第四季因本地股票市場調整和憂慮美國加息而減弱，樓價全年仍溫和上升3％；非住宅物業市場，隨着本港經濟復蘇，加上2020年11月撤銷非住宅物業交易的雙倍印花稅，交投活動去年顯著回升。不過，寫字樓的售價和租金仍相對偏軟，而工廈售價和租金則明顯回升。政府會繼續努力增加土地供應，並密切注意物業市場情況。