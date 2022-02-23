財政預算案｜新一份預算案逆周期措施總承擔逾1700億　刺激GDP 3%

財政司司長陳茂波透過視像形式，宣讀財政預算案2022。他指出新冠肺炎疫情困擾全球已經兩年。疫情深深影響着經濟的運轉、民眾的生活。去年年中開始本港疫情受控，經濟活動和市民生活逐漸恢復。不過，過去一個多月變種病毒來襲，形勢急速逆轉，病毒擴散速度之快、影響程度之深，對很多市民的生活和工作、中小企的經營造成沉重打擊，削弱了大家對前景的信心，社會上瀰漫着憂慮和悲觀的情緒。

他進一步指出，快速穩控疫情，關乎市民的健康、市民的生命安全，亦是穩住信心、穩住經濟的關鍵。中央的關懷和指導，有關部門和地方政府的無私支援，讓特區政府和社會各界更團結、更堅定信心、更鬥志昂揚。我們會全方位、全速、全力抗擊疫情，一定可以打贏這場抗疫戰。我們會調撥一切可動用的資源、採取一切必要的措施，全力抗疫。單在預算案預備的資源已逾540市民紓困、為中小企提供喘息的空間，亦是市民對政府的期望。因此，這份預算案繼續採取擴張性財政政策，措施主要圍繞四個方面：（一）全力抗擊戰勝疫情；（二）為市民和中小企紓困；（三）為下行的經濟提供支撐，並推動疫後的經濟恢復；以及（四）投資未來，部署經濟中長期的發展。

他表示預算案的逆周期措施總承擔額逾1,700億元，連同基建和其他開支的增加，估計可為經濟提供約3個百分點的提振作用。