財政預算案｜下年度發行不少於150億元iBond及100億元零售綠債

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》。陳茂波表示，於去年成立的香港債券市場發展督導委員會已檢視了香港債券市場的現況，並循三個方向提出建議，包括優化市場格局、市場基建及市場推廣。當局將逐步落實這些建議，包括在政府債券計劃下擴大發行綠色、人民幣和較長年期的港元債券，以促進本地人民幣和綠色債券市場的發展及本地收益率曲線的形成；鞏固香港在推動離岸人民幣業務方面的優勢，鼓勵內地企業和機構參與香港的債券市場；以及加強向投資者及債券發行人等推廣香港作為債券中心的地位。

同時，會進一步完善中央結算系統（Central Money markets Unit）的功能，把它提升為亞洲主要的中央證券託管平台，並研究開發電子債券交易平台，促進二級交易及擴闊投資者基礎。此外，亦會研究優化發債章程規定，在妥善保障投資者的前提下，便利小投資者參與，分享債券市場發展的成果。

陳茂波又指，致力推動零售債券的發展，讓市民受惠。計劃在下年度發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）和不少於350億元的銀色債券，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。首批供市民認購的綠色零售債券上周公布了發售詳情，讓市民可直接投資具環境效益的綠色項目，共建香港的綠色環境、綠色生活，並取得與通脹掛鈎的穩定回報，計劃在下年度繼續發行零售綠債，金額不少於100億元。

今年發行約45億美元綠色債券

他指出，本港2018年推出政府綠色債券計劃以來，至今已成功發行超過70億美元等值、以環球機構投資者為對象的綠色債券，達成了幾個重要的里程碑，包括發行長達30年期的美元綠債和20年期的歐元綠債，兩者都是亞洲地區政府的首次，今年將繼續發行總值約45億美元等值的綠色債券。

另外，去年推出的「綠色和可持續金融資助計劃」廣受業界歡迎，至今已批出超過五十宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具，其中不少是資助與綠色和可持續貸款相關的外部評審費用。為支持企業進行綠色融資，政府會把計劃下申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻由2億元降至1億元。