財政預算案｜今年度政府扭虧　錄189億元盈餘　料下年重錄赤字

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》。

陳茂波指，今年度原先預計繼續出現的綜合赤字扭轉為綜合盈餘，2021/22年度盈餘為189億元。財政儲備在2022年3月31日預計為9,467億元。財政儲備預期則會在本屆政府屆滿時，維持約9,400億元，並於並於中期預測的五年期間逐步重回萬億元以上，相當於16個月的政府開支。

他表示，政府一直恪守審慎理財、量入為出、應使則使的公共理財原則，並致力改善公共財政的透明度。憑藉多年來的經濟建設及市民的辛勤努力，本屆政府接任時財政儲備約為9,500多億元，其後更累積到2018／19年度11,700億元的歷史新高。充裕的財政儲備使政府可在過去兩年迅速和果斷地增撥資源應對危機，包括成立「防疫抗疫基金」並先後注資共約2,000億元，以及在預算案中推出大規模逆周期措施，紓解民困和穩定經濟。

不宜調整利得稅及薪俸稅 引入累進差餉制度

隨着第五波疫情來襲，企業和市民普遍仍面對相當的財政壓力，考慮到當前的經濟情況，陳茂波認為暫時仍不宜調整利得稅及薪俸稅稅率。政府預計，在2022/23年度仍會錄得赤字。

中期而言，隨着經濟合作與發展組織（經合組織）的國際稅務改革方案的推行，在香港落實全球最低稅率可望增加來自利得稅的收入。此外，財政司亦建議就住宅物業引入累進差餉制度，以體現「能者多付」的原則。在計及新的財政來源後，財政司預計政府由2023/24年度起可維持盈餘。

長遠而言，面對人口高齡化，公共開支的壓力難以消減，政府會繼續探討增加收入來源的方式，並於適當時開展深入討論，凝聚共識，以確保公共財政持續穩健，滿足香港經濟和社會發展的需要。

另一方面，陳茂波指出香港與全球130多個稅務管轄區於去年承諾，落實由經合組織制訂的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為（有關改革方案簡稱「BEPS 2.0」）。BEPS 2.0的全球最低實際稅率只涵蓋營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團，不會影響本港的中小型企業。政府已就如何落實BEPS 2.0，與受影響的企業交流，闡明政府的原則，包括維持香港稅制簡單、明確和具透明度的優勢，保留地域來源徵稅等，以及盡量減輕企業的合規負擔。政府會和有關企業保持溝通，讓它們盡快適應新的稅務規則。

他又指出政府打算在今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率等相關規定。與此同時，會考慮由2024／25課稅年度開始向上述大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅，確保它們的實際稅率達致全球最低實際稅率為15%的水平，以保障本港的徵稅權。粗略估算補足稅每年涉及150億元。