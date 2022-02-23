財政預算案｜金管局延長預先批核還息不還本計劃至今年10月底

香港金融管理局（金管局）今日（2月23日）聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃（計劃）6個月至2022年10月底。計劃亦同時提供一個為期一年的部分本金還款選項，讓有意願和有能力的借款人逐步回復正常還款。

計劃推出以來先後展期三次，部分參與計劃的企業已經「還息不還本」超過兩年，對銀行的風險管理帶來一定挑戰。儘管如此，考慮到本港疫情轉趨嚴峻，個別企業的經營情況再度陷入困難，金管局和協調機制決定再次延長計劃6個月至10月底。另一方面，協調機制留意到一些參與計劃的企業的還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確的還款安排。有見及此，計劃將會提供選項，讓企業以自願的方式選擇在未來一年恢復償還按原定還款計劃應償還本金金額的20%。

有意參與「還息不還本」展期的企業客戶，於2022年5月至10月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月。貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。屬自償性的貿易融資貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。有需要貸款展期的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。如果同一筆貸款自原貸款日起連續展期540天或以上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起連續展期270天或以上），銀行可以彈性為客戶提供不同的信貸支援方案，確保有需要的客戶在符合審慎風險管理原則下繼續得到適切的援助。

先償還20%本金

正在參與「還息不還本」的企業客戶，可以在任何時間自願選擇開始部分本金還款。客戶原則上恢復償還按原定還款計劃應償還本金金額的20%，為期一年。就不同種類貸款的具體處理方法如下︰

分期貸款方面，例如物業抵押貸款和商用汽車貸款，每期本金還款額為原定還款額的20%，為期一年。貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

貿易融資貸款、將在未來一年內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

至於一年後之本金還款安排，金管局和協調機制會在按部就班的前提下適時作出檢討。

疫情對經濟活動以及企業運作帶來一定影響，金管局呼籲銀行繼續以包容的態度處理面對短期困難的客戶，在符合審慎風險管理原則下，繼續提供彈性安排及可行協助。

延長中小企融資擔保計劃申請延至明年6月底

此外「中小企融資擔保計劃」下「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的申請期延長至2023年6月30日。

另外，為了進一步紓緩中小企在疫情下的資金周轉壓力，「百分百擔保特惠貸款」下每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。

因應香港金融管理局聯同銀行業再次延長「預先批核還息不還本」計劃的新安排，香港按證保險有限公司（按證保險公司）也會在「中小企融資擔保計劃」下，相應延長還息不還本安排六個月至共30個月，申請期延至今年底，同時提供一個為期一年的部分本金還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。無論借款企業選擇還息不還本安排或部分本金還款選項，貸款年期和擔保期一般會予以相應延長。

按證保險公司會與貸款機構跟進執行細節，爭取約一個半月後落實上述措施，日期及執行細節確定後會再作公布。

此外「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請期延長至2023年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。另外，計劃下的最長還款期由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

香港按證保險有限公司會與貸款機構跟進執行細節，爭取約一個半月後落實上述措施，日期及執行細節確定後會再作公布。優化措施生效前，有需要人士可按計劃現行條款向貸款機構作出申請。