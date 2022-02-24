2021年中國共享經濟規模超3.68萬億　外賣佔餐飲消費逾兩成

據《中國新聞網》報道，近日，中國國家信息中心發布的《中國共享經濟發展報告（2022）》顯示，2021年全年共享經濟市場交易規模約36,881億元（人民幣‧下同)，按年增長約9.2%；在線外賣收入佔中國餐飲業收入比重約為21.4%，按年提高4.5個百分點。

報告顯示，不同領域發展不平衡情況突出，辦公空間、生產能力和知識技能領域共享經濟發展較快，交易規模按年分別增長26.2%、14%和13.2%；受疫情區域性爆發和部分城市監管政策調整等影響，共享住宿領域市場交易規模按年下降3.8%。

報告指出，從居民消費的角度看，2021年在線外賣人均支出在餐飲消費支出中的佔比達21.4%，按年提高了4.4個百分點。網約車人均支出佔出行消費支出的比重約為8.3%，共享住宿人均支出在住宿消費中的佔比約為5.9%。

報告認為，2021年中國共享經濟發展呈現出一些新特點。一是受監管政策、企業上市、資本市場形勢等多種因素影響，主要領域共享經濟市場格局加快重塑，競爭更加激烈，多元化商業模式的擴充和創新更加重要。二是一系列加強新就業形態勞動者權益保障的政策措施出台，共享經濟新就業群體權益保障持續完善。三是共享經濟市場制度建設步伐加快，監管執法力度加大，市場秩序進一步規範。