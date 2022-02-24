疫苗通行證｜領展：主要出入口張貼二維碼　向街市租戶派快速測試

領展（0823）宣布，旗下的75個商場和52個鮮活街市已為全面實施「疫苗通行證」安排做好準備。

為配合政府今天起生效的「疫苗通行證」安排，領展已採取一系列必要措施，確保符合規例要求及操作程序能夠順利實施。在計劃實施前，領展已向旗下的所有商戶發出通知，提醒他們「疫苗通行證」之相關措施於今日（24日）生效，其員工上班值勤需要有接種疫苗紀錄。

已於主要出入口張貼「安心出行」二維碼

在計劃生效前一星期，領展亦在其位於黃大仙、沙田、天水圍和東涌的商場進行了演習。在「疫苗通行證」實施後，為了方便市民，領展已於商場和鮮活街市的主要出入口，包括通往停車場及屋苑的主要通道的當眼處，張貼了「安心出行」二維碼及告示，提醒市民進入商場或街市時，必須使用「安心出行」應用程式。部分二維碼亦已為視障人士套上凸字膠套。此外，領展於旗下客流量較大的商場和街市主要出入口增派人手，協助市民掃描「安心出行」二維碼以遵守有關新規定。

為了感謝租戶對推行「疫苗通行證」的支持，領展及其街市整體承租商今日開始分批向旗下52個鮮活街市的租戶免費派發2019冠狀病毒病抗原快速測試套裝，鼓勵檔主及其員工自願檢測，以保護自己和其他人的健康，以及協助截斷社區內的隱形傳播鏈。

領展行政總裁王國龍表示，鮮活街市是社區中不可或缺的一部分，為本地居民提供生活必需品。團隊致力為租戶和公眾提供安全的環境，有信心透過防疫措施加上整體社會的合作，一起齊心抗疫，可克服新一波疫情帶來的挑戰。